Ny teaterchef: »Hvis man ikke har styr på biksen, har man ikke nogen kunstnerisk frihed«

»Det er svært at have et kongeligt teater, der er under økonomisk pres, fordi vi er afhængige af vores offentlige bevillinger. Men som chef må jeg tage den rolle på mig, og det er politikerne, der nu udstikker rammerne, og så må vi arbejde på at vise, at vi er relevante og pengene værd«.

Er der mere overflødigt fedt at fjerne?

»Det er klart, at alle de lavt hængende frugter i form af effektiviseringer og hævede billetpriser, de er taget. Der er ingen nemme veje uden om, men vi kan se, at den politiske realitet er, at indtil videre fortsætter omprioriteringsbidraget. Derfor må vi tænke over, hvordan vi kan tjene nogle flere penge selv. Og det bliver svært. Vi må også fortsat se på, om der er arbejdsgange, vi kan gøre anderledes. Hvis vi kan blive bedre til, at statens bidrag udgør en mindre del af kagen, så er det også en sund livsforsikring. Men uden at samfundet et eller andet sted bakker op om, at det giver mening at have en kulturel infrastruktur, så har vi ikke nogen fremtid. Og derfor skal vi ud og skabe vores egen relevans. Hvis ikke vi sørger for, at vi spiller en rolle for fremtidens skolebørn, så bliver vi irrelevante, og så bliver vi også sparet væk«.

Du har talt meget om kunder og sagde også, at du skal rebrande dig selv. Er det købmanden, der er vendt tilbage?

»Jeg tror altid, jeg har været købmand. Hvis man ikke har styr på biksen, så har man ikke nogen kunstnerisk frihed. Jeg er ret stolt af, at der var sorte tal på bundlinjen i de seks år, jeg var på Covent Garden, selv om det nogle gange medfører, at vi både på kort og på lang bane skal tage nogle virkelig ubehagelige beslutninger. Aflyse projekter, skille os af med medarbejdere, men de sorte tal på bundlinjen giver kunstnerisk frihed. At få regnearket til at gå op, så man har råd til at lave den nye Carmen, som man drømmer om, er jo kunstnerisk, selvom det er arbejde med et budget«.

Man har gjort rigtig mange ting, alligevel er det, som om man halter efter udviklingen?

»Er det det? Der kommer rigtig mange mennesker i Det Kongelige Teater. Vi står her med et fantastisk operahus og et fantastisk skuespilhus og den gamle scene. Jeg ser mange grunde til optimisme. Der er 300.000 mennesker, som køber billetter til de ordinære forestillinger. Det er ret mange mennesker. Selvfølgelig skal vi få flere mennesker i butikken. Selvfølgelig har vi et problem med, at i og med vi ligger i København nogle gange opleves, som om vi primært har en relevans for københavnerne. Og der skal vi blive bedre til at være til stede i hele landet. Hvad det så end betyder«.