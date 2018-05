Glem alt om Instagram: »Her er du nødt til at fordybe dig, slukke din mobiltelefon«

en ny overenskomst for folkeskolelærerne på plads. Men det blev uden en nedskrevet aftale om arbejdstid, der ellers var lærernes førsteprioritet. Resultatet har især skabt fokus på – og kritik af – lærernes chefforhandler, Anders Bondo. Han skal under stor mediebevågenhed nu landet rundt og forklare sig over for sine medlemmer for at skaffe flertal for aftalen.

Men som borger og forældre er jeg meget mere interesseret i at høre de kommunale arbejdsgivere forklare sig. Jeg har brug for at spørge: Kære Michael Ziegler og medforhandlere: Hvorfor lavede I ikke en aftale om arbejdstid med lærerne? Hvad var det, der var så forfærdeligt ved en sådan aftale, at I bed jer helt fast i bordkanten og bare sagde nej, nej og atter nej igennem mange måneders forhandlinger?

Også selv om det var jeres vigtige medarbejderes højeste ønske, som de tilsyneladende endda ville have betalt dyrt for at få på plads.

selv, jeg har fulgt med i medierne. Jeg har snakket med mange venner, bekendte og familie, der er skolelærer og skoleledere. Og alligevel mangler jeg at forstå, hvad der fra et arbejdsgiversynspunkt var så forfærdeligt ved en arbejdstidsaftale, at I hellere ville sig nej og risikere en ødelæggende konflikt. Eller sige nej og for tredje gang på fem år desillusionere titusindvis af skolelærere. Med negative konsekvenser for deres arbejdsglæde, motivation, produktivitet og i sidste ende vores folkeskole og vores børn?