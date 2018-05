De var uskyldige, men...: Skammen over at være barn af en dansk nazist har forpestet livet for tusindvis

En sensommerdag i 1945 blev den danske vognmand Asmus Andersen arresteret i Bjerndrup ved Kliplev i Sønderjylland. Gråsten Politi trængte ind i hans hjem, hvor han befandt sig med sin kone og tre børn, og kørte afsted med ham.

I 1936 havde Asmus Andersen meldt sig ind i det danske naziparti DNSAP, og to år efter besættelsen meldte han sig til tysk krigstjeneste og modtog militærtræning i Frankrig for at blive optaget i Waffen-SS. Efter en periode som uniformeret lastbilchauffør fungerede Asmus Andersen som kommandør for et vagthold på 26 mand i Schalburg-korpset i København, indtil han blev overført til regiment Germania under SS-division Wiking og sendt til Østfronten.

Da hans enhed i februar 1945 måtte overgive sig til amerikanske tropper i Østrig, endte han i engelsk krigsfangenskab, men efter tre måneder lykkedes det ham at flygte. Det var derfor, han pludselig kunne dukke op i hjemmet i Sønderjylland.

Der gik imidlertid ikke mange dage, før Gråsten Politi blev alarmeret. Ugebladet Billed-Bladet havde kort forinden vist et gruppefoto af 49 danske Schalburg-mænd under overskriften ’Kan De kende nogle af disse landsforrædere?’, og som man kunne læse i Jyske Tidende dagen efter anholdelsen:

»Asmus Andersen blev genkendt i Rødekro af en af Billed-Bladets mange læsere«.

Læseren havde set ligheden mellem nummer 37 på fotoet og Asmus Andersen, og om selve anholdelsen skrev avisen:

»Dum, som han altid har været, var han blaaøjet nok til stadig at benytte den karakteristiske Hipouniform. Distinktionerne havde han dog revet af«.

Den sønderjyske nazist blev dømt for landsforræderi ligesom 13.520 andre danskere. I Fårhuslejren, hvor han i efterkrigsårene afsonede sin straf, kom hans kone og tre små børn og besøgte ham. Børnene var blandt de anslåede 27.000-40.000 danskere, der siden skulle vokse op som børn af danske landsforrædere efter krigen.

»De var uskyldige, men de arvede skammen fra deres dømte fædre og voksede op med nationens fordømmelse«, siger antropolog Anne-Marie Christensen. Hun udgiver i dag, hvor vi markerer Danmarks befrielse, bogen ’Landsforrædernes børn – skam og fortrængning ’, hvor hun giver stemme til 15 sønner og døtre af danskere, der blev dømt for landsforræderi under retsopgøret for at have kæmpet på tysk side eller at have samarbejdet med tyskerne.

En af de medvirkende i bogen er forfatterens egen mor. Hun blev født i 1940 i Sønderjylland som det yngste barn af Asmus Andersen.

»For min mor har skammen været en konstant gennem hele hendes liv«, siger Anne-Marie Christensen.

Anne-Marie Christensen. 45 år. Forfatter, konfliktmægler, og mag.art. i antropologi med forskningsspeciale i konfliktadfærd fra Aarhus Universitet. Har tidligere udgivet bogen: ’Nabokonflikt. Løs den selv’. Foto: Martin Lehmann

Mens retsopgøret for Danmark som nation blev afslutningen på besættelsestiden, blev det samtidig begyndelsen til et liv i skam for landsforrædernes børn. Det er en af de centrale pointer i bogen, som slutter med en appel: At de mange danskere, der i aften sætter lys i vinduet, også vil lade lyset brænde for dem, der havde den umulige livsopgave at sone deres forældres handlinger.

»Vi skal være klar over, at hver gang vi fejrer befrielsesdagen i stor stolthed over os selv som nation, er der nogen, der betaler prisen for det. Først var det de dømte landsforrædere, og dem forsøger jeg ikke at fratage ansvaret. Men siden har deres børn haft den oppebærende rolle i, at vi andre kan følte stolthed over at være dem, der stod sammen. Jeg synes, at det er på tide, at vi som nation forsoner os med landsforrædernes børn«, siger Anne-Marie Christensen.

Tysklærerens hævn

I bogen sætter de medvirkende ord på den modstand, de har mødt. En sønderjysk kvinde, der har ønsket at være anonym, blev født efter krigen, da hendes far havde afsonet sin straf for at have været med i Waffen-SS. Som stor pige besluttede hun sig for at blive frisør, og hun blev optaget på frisørskolen i Sønderborg. Her genkendte en af lærerne imidlertid hendes efternavn og begyndte at stille spørgsmål til, hvad hendes far havde foretaget sig under krigen, og hvordan han havde fået råd til guldtænder. Sådan fortsatte spørgsmålene, indtil pigen efter nogle uger så sig nødsaget til at stoppe sin læretid og forlade skolen.

»Det gjorde indtryk på mig. Krigen var slut. Hun var 14 år. Men alligevel blev læreren ved med at køre på hende«, siger Anne-Marie Christensen.

En mand, Egon Andresen, fortæller i bogen historien om sin tysklærer. Læreren gav konstant Egon Andresen dårlige karakterer, på trods af at han var god til sproget. Da Egon Andresen ti år efter den afsluttende eksamen ringede til læreren og inviterede ham til et klassejubilæum, svarede tysklæreren: »Nej, det, du har med at gøre, det skal jeg ikke beskæftige mig med«.

»Som barn forstod Egon Andresen ikke den fordømmelse, han blev mødt med fra sin lærer, men siden forstod han, at han skulle jordes, og at det var hævn for hans fars rolle under krigen«.

Bogen giver også nye eksempler på modstand mod børn af landsforrædere. Carl Jørgen Heide blev født i 1950 som søn af en dansk mand, der ligeledes var med i Waffen SS under krigen. I bogen fortæller Carl Jørgen Heide, hvordan han i 2013, da han selv var nået en moden alder, stillede op til kommunalvalget og under valgkampen oplevede, at en modkandidat på Facebook spredte rygter om, at han var nazist, fordi hans far havde været på den forkerte side.

»Det viser, hvor svært det er at komme videre. Folkedomstolen kan ramme når som helst og fra hvilken som helst kant. Man kan ikke vide, i hvilken i situation den rammer«, siger Anne-Marie Christensen, der har arbejdet som konfliktmægler i en årrække.

I hendes egen familie var morfarens rolle under Anden Verdenskrig det, hun kalder et ubearbejdet traume. Hans uniform og pistol blev smidt i en mergelgrav af et familiemedlem efter morfarens anholdelse, og alt, der kunne sladre om hans deltagelse i krigen, blev forsøgt fjernet af hans kone. Men Anne-Marie Christensens mor fortæller i bogen, at hun bagerst i skabet i soveværelset fandt hans blanke ridestøvler, der hørte til SS-uniformen.

»For mig er støvlerne symbolet på min morfars ambivalens. Han havde forladt sin kone og tre børn og var gået i krig på grund af sin nazistiske overbevisning, som viste sige at være det mest forfærdelige overhovedet. Men den her uuddannede mand var under krigen pludselig en mand i statelige blanke støvler, og at han havde gemt dem, fortæller noget om hans inderste længsler efter dengang, han var noget«, siger Anne Marie Christensen, der selv var tyve år, da morfaren døde. Hvad morfaren reelt havde foretaget sig i Waffen-SS og i Schalburg-korpset, var der ingen i familien, der spurgte ham om direkte, men hun er ikke i tvivl om, at han har haft menneskeliv på samvittigheden.

»Han har været frontsoldat, og selvfølgelig havde han slået nogen ihjel. Hans enhed var på Østfronten og kom helt over til det østlige Kaukasus nær Tjetjenien, det var en udryddelseskrig, hvor man slagtede alt. Der var ingen tvivl om, at han var skingrende nazist, og det er vigtigt at sige, at min bog ikke et forsvar for min morfar eller de andre landsforrædere, for det er børnene, bogen handler om«, siger Anne-Marie Christensen.

Et jordskælv af forskrækkelse

Selv om det ikke blev holdt skjult i familien, at Anne-Marie Christensens morfar ’havde været på den forkerte side’, var det først for ti år siden, at det gik op for hende, hvor voldsom en skamfølelse hendes mor bar rundt på. Moren havde en dag været på en udflugtstur til Frøslevlejrens Museum med sin mand og nogle venner, og da hun sad foran Anne-Marie Christensen om aftenen fortalte hun pludselig, hvor rædselsslagen hun havde været under museumsbesøget. For tænk, hvis der blandt de udstillede billeder var et portræt af hendes far fra dengang, det hed Fårhuslejren, og han havde afsonet sin straf.

»Det var som et jordskælv af forskrækkelse og skam, der åbnede sig. Hun tog hånden op for munden, holdt vejret inde og trak skuldrene op om ørerne, og det var som at se hende som et syvårigt barn, der fortalte om noget forbudt og farligt. Hun havde haft et skjult liv, som jeg ved et tilfælde fandt ud af«, siger Anne-Marie Christensen.

I bogen får hun sin mor til at sætte ord på skammen. Og moren fortæller, hvor »svært ubehageligt« det var at leve med tanken om, at hun måske var vokset op med økonomisk hjælp fra Nazityskland. Som ung valgte hun at flytte til Fyn og holdt sin familiehistorie hemmelig for sine nye venner. Fjerde maj om aftenen satte hun lys i vinduet for at lægge afstand til sin fars fortid. Men skammen blev ikke mindre af den grund.

»Det er ikke særligt logisk, men jeg har indimellem følt mig lidt ansvarlig. Hvorfor kan jeg ikke svare på«, fortæller moren i bogen.

Det er et gennemgående tema for de medvirkende. Skammen opstår som en naturlig følge af den loyalitetskonflikt, som børnene bliver født ind i, mellem på den ene side deres far og på den anden side det land, der fortæller dem, at faren er ond.

»Når nationen for evigt dømmer hårdt og uforsonligt, og deres far måske ikke angrede sine valg under krigen, bliver svaret på den uløselige loyalitetskonflikt, som de fleste af landsforrædernes børn står i, til skam; de tager ansvaret for deres fars gerninger på sig i forsøget på at sone hans valg og reparere relationen til det nationale fællesskab«, forklarer Anne-Marie Christensen.

Men det bliver en livslang og umulig opgave for børnene at forsøge at sone farens handlinger, for der er en afgørende forskel på farens skyld og børnenes skam. Mens skylden netop angår handlinger, som man kan påtage sig skylden for og dermed med tiden lægge afstand til, er børnenes skam langt mere diffus, umulig at forløse og svær at fjerne.

»Skammen er tavs, men den æder sig ind på alt og er invaderende. Den er i alle celler, i tanker og i selvopfattelsen. Skammen forpester et liv«, siger Anne-Marie Christensen.

En belejlig fortælling

Med bogen ønsker forfatteren at påpege det grundlæggende urimelige i, at børnene bliver tillagt en slags national arvesynd, men også at vise, at det har tjent et nationalt formål at kunne udstøde en del af befolkningen: Ved at udstøde landsforrædernes familier lod man dem være bærere af den nationale skam over de første krigsårs enorme eksport og de første tre års samarbejdspolitik med Tyskland, mener Anne-Marie Christensen. Dermed har Danmark siden krigen kunnet opretholde den enkle fortælling om en lille, men stærk nation, der i fællesskab bød tyskerne trods.

Det var »belejligt«, at man under retsopgøret kunne starte med at dømme landsforræderne, som var »de små fisk«, og hvor sagerne hurtigt kunne føre til dom, argumenterer forfatteren i bogen. Hun siger:

»Det har gjort ondt på os som nation, at vi samarbejdede med tyskerne i de første tre år af besættelsen og først efter krigen fik status af allieret. Ved at simplificere fortællingen og ved at dæmonisere en gruppe borgere mener jeg, at man har kunnet skabe og reproducere historien om, at vi er den stolte nation, der snød tyskerne«.

Synet på landsforrædernes børn har ikke ændret sig synderligt, selv om tiden er gået, de fleste dømte landsforrædere efterhånden er døde, og også deres børn nu er begyndt at falde fra. Ved at vende det blinde øje til børnenes egne fortællinger, har vi kunnet blive ved med at fastholde den uproblematiske nationale fortælling frem til i dag, mener Anne-Marie Christensen.

»Det er de ekskluderede og glemte fortællinger, der udfordrer og nuancerer billedet af Danmark og den tyske besættelse«.

Kun ved at tage skammen tilbage til kollektivet kan man frisætte landsforrædernes børn, argumenterer forfatteren. Først da vil de kunne føle sig som en del af det nationale fællesskab og slippe frygten for repressalier.

Men for nogle er det dog for sent.

Da Anne-Marie Christensen begyndte arbejde med bogen, forestillede hun sig, at hun ved at tale skamfølelsen igennem med sin mor ville kunne gøre traumet mindre.

»Jeg sagde til min mor: »Det er ikke din skyld, at din far var tysk soldat. Du kan ikke gøre for det«. Som konfliktmægler troede jeg på, at hvis vi bare kunne snakke om det svære, ville det forløse. Men jeg vil sige, at fordi min mor skammede sig så intenst, mødte jeg min overmand«.

Anne-Marie Christensens mor lod sig interviewe og ønskede at være anonym. Men hun nåede ikke at læse de andre medvirkendes fortællinger eller bogen i sin helhed. I 2016 blev hun ramt af kræft og døde få måneder senere.

»Tilegnet min mor«, begynder Anne-Marie Christensen sin bog.