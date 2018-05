Næste uges kultur: Mick Øgendahl og H.C. Andersen skal lokke læserne til

Og det er et fælles album. Men denne gang bygger det på de mange timer, hvor Turner har siddet ensomt ved et oprejst Steinway Vertegrand-klaver og skrevet sange. Og ud fra de kosmiske lyde, der er sluppet ud fra albummet, måske tænkt på David Bowie og Major Tom.

TV

Mick Øgendahl og de store forfattere: H.C. Andersen. DR 1. 9. maj

Der er allerede blevet sagt mangt og meget om DR’s kommende satsning på det litterære område, og det meste af det spidst og krast, grænsende til det uvenlige. For i stedet for at finde en yngre cand.mag. med skærmtække kaster den tidligere statsradiofoni sig ud i et halsbrækkende forsøg på at nå de ulæsende lag med en udsendelsesrække om vort lands største forfattere, fra H.C. Andersen og frem til Dan Turèll. Og med den stort set ubelæste standupkomiker Mick Øgendahl, der til og med er fra Udkantsdanmark, nemlig Falster, som tovholder. Man gør litteraturen en bjørnetjeneste, siger somme, mens andre med cortadoen sprøjtende ud af næsen vrænger forræderi, leflen og knæfald for kulturløsheden.

Hvorfor kunne man i stedet ikke have sendt en rundbordssamtale om Rasmus Halling Nielsens ’Jeg vil kastes mod havets sorte tunger’ – det er nemlig avantgarde, og det burde folk interessere sig for i stedet for al krimi og Barnaby og Bjerglægen fra TV Charlie, har holdningen været i området omkring Lille Triangel.

Men lad os nu se. Modellen for entreprisen er de roste og prisbelønnede montager om danske videnskabsmænd, hvor rocksangeren og cellebiologen Johan Olsen var vært. Det kan jo være, at en enkelt Netflix-afhængig filister slår sig tilstrækkeligt på litteraturen til at dabbe i retning af biblioteket.