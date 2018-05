Det er sejt at sige 'konf', men kikset at sige 'konfi'

Det er sejt at sige ' konf' og kikset at sige ' konfi', og nogle gange bare slet ikke smart at være konfirmand - eller ' konfikids'.

Hvis du som jeg har været til et hæsblæsende maraton af konfirmationer de seneste uger, får du hermed et tip til at komme sprogligt lettere igennem den endeløse række af fejringer - om ikke andet så til næste år.

ugens ord Marianne Rathje skriver på denne plads hver mandag. Hun er postdoc ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet og har før bl.a. forsket ved Dansk Sprognævn.

Det lange ord ' konfirmation', som vi har fra latin ' confirmatio', der kommer af ' confirmare', som betyder ' bekræfte', kan nemlig forkortes ned til ' konfi' eller slet og ret ' konf'. På den måde sparer du i den travle konfitid en hel masse stavelser.

Og det er ikke bare noget, jeg finder på. Nutidens danske unge bruger i stor stil ' konf' og ' konfi' i stedet for det lange og besværlige ' konte firmation' - både i talesprog og skriftsprog.

Her er nogle eksempler fra nettet på ' konf': »Jeg manglede ikke ønsker til min konf«, »Til min konf var der nogle gæster, der havde lavet nogle opgaver«, »Jeg var ked til min konf, fordi jeg var så tyk« og »Prøvede dog at lokke min far til at tage alle gæsterne til min konfmed til Herning«.

Lige så hyppigt som ' konf' ser man ' konfi' erstatte det omstændelige ' konfirmation': »Ugen op til min konfi«, »Jeg bruger din sang, men laver lidt om på den til min konfi« og »til min konfivar der sange og taler«. Smart og raffi, som man engang sagde i stedet for ' raffineret'.

Min venindes københavnske teenagedøtre mener dog, at ' konf' er det seje, og ' konfi' er kikset. Så ved du det.

Forældre bærer stadig tasker

ENGANG VAR ' konfirmere' ikke bare noget, præsten gjorde i kirken, eller noget, der officielt blev bekræftet eller stadfæstet. ' Konfirmere' kunne nemlig også betyde at ' give en ordentlig omgang' eller at ' kunne magte noget', ligesom det på fynsk dialekt kunne betyde at ' drikke fuld'. Og fra fuld og konfirmation er der ikke langt til det, der i dag hedder blå mandag.

Udtrykket ' blå mandag' blev tidligere blot brugt om en mandag, der blev gjort til fridag, og kom ifølge den gamle Ordbog over det danske Sprog fra tysk ' blauer Montag', som oprindelig var fastelavnsmandag, hvor alteret i kirken var klædt med et blåt klæde.

Udtrykket ' andendagen' om blå mandag, som man brugpå min konfirmationstid for 30 år siden, hed det, fordi andendagen betegnede ' den følgende dag', især om dagen efter en fest.

Erstatningen af ' andendag' med ' blå mandag' er ikke det eneste, der er sket siden 1980' erne, hvor vi i vores turkise tøj, snowwashed cowboybukser og Conversesko tog i Tivoli - og hold nu fast - UDEN forældre.

I dag følger forældrene afkommet tæt, når der er blå mandag: Nu, hvor teenagerne faktisk skulle være trådt ind i de voksnes rækker, bærer forældrene stadig de unges tasker som dengang, de begyndte i skole.

Du konfibarn, hvad leger du?

I GAMLE DAGE kunne ' konfirmeret' betyde ' voksen', og ' ukonfirmeret' betød ' meget ung'.

Det var dengang, det faktisk gav mening at tale om, at man trådte ind i de voksnes rækker ved konfirmationen. Men for curlingbørn i dag, som jo ikke engang kan holde styr på egne ting på blå mandag, betyder ' konfirmeret', eller som det hedder, ' konfikid' eller ' konfibarn', at man er barnlig.

Man kan på sociale medier støde på eksempler som »fucking konfibarn, hold nu kæft« og nedladende kommentarer som »Ha, ha, tror sgu han er konfikid« eller »Du konfibarn, hvad leger du?«.