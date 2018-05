Mick Øgendahl leverer banal og blyindfattet litteraturformidling En vært, der ikke ved noget om litteratur, formidler forudsigeligt valgte forfattere. DR’s nye forsøg på litterært tv til de uindviede er en halvbagt blanding af børnetime og heltedyrkelse.

FOR ABONNENTER

Danskerne kan godt lide Mick Øgendahl. Han er en sand mand af folket. Standupkomiker. Fra Falster. Og ifølge sig selv nogenlunde lige så litterært velbevandret som en ordblind alligator. Så selvfølgelig skal han da være guide på en rundtur til den danske litteraturs mest ikoniske forfattere med deraf følgende forsøg på at give kunstigt åndedræt til danskens læselyst, og ved skuespilleres hjælp bliver det muligt for Øgendahl ligefrem at samtale med disse vort lands mest enestående litterære begavelser. Desuden træder kloge hoveder til med forklaringer på, hvorfor det hele er så fremragende enestående, at man nærmest kaster sig næsegrus i støvet af beundring for denne veritable gejser af skaberkraft og billeddannende evne.