Eksperter: Vi skal flytte diskussionen af computerspil I årtier har debatten om computerspil handlet om, hvorvidt de er skadelige eller ej. Forfattere til en ny forskningsbog og en dansk ekspert mener, at frygten har fjernet diskussionen fra mere relevante emner.

Til alle tider er vi mennesker gået i panik over fremkomsten og populariteten af nye medier.

Oprindeligt frygtede de øverste lag i samfundet, at bønderne ville tolke Bibelen forkert, hvis den blev oversat til et sprog, de kunne læse. Senere var det farligt for kvinder at læse romaner. Så gjorde tegneserier angiveligt børn aggressive. Pludselig var det tekster i rockmusik og særligt heavy metal, der skulle få unge mennesker til at begå selvmord.

Og nu? Nu og de sidste 30 år har politikere, pædagoger, læger og ikke mindst forældre frygtet computerspil, og hvordan de påvirker de børn og unge, der spiller dem.

Men frygt er en følelsesmæssig reaktion, der ofte forhindrer diskussionen i at handle om noget mere interessant og ikke mindst relevant.

Det mener i hvert fald to af de førende amerikanske eksperter, når det gælder sammenhæng mellem vold og videospil.

I dagens Politiken forklarede de, hvordan opdateret forskning i dag peger på, at børn og unge ikke bliver mere eller mindre voldelige af at spille voldelige computerspil.

Hvis de actionfyldte spil påvirker spillerne på nogen måde, skulle det faktisk gøre dem mindre voldelige.

»Men alligevel bliver vi ved med at diskutere om computerspil er farlige, hver gang et ungt menneske begår en forbrydelse og ejer et computerspil. Jeg synes, det hysteri skal til at slutte«, siger Dr. Patrick Markey, der ud over at være medforfatter på bogen ’Moral Combat’ også leder et forskningslaboratorium, der undersøger voldelige computerspil.

Sammen med Dr. Christopher Ferguson lavede han et eksperiment for at se, om man kunne nedbryde den umiddelbare frygt for voldelige spil.

Man satte en gruppe voksne mennesker til at spille action adventure-spillet ’Tomb Raider’ fra 2013. De startede alle med at hade det, men efter at have spillet et par timer, syntes flertallet, at spillet var harmløst.

»Det interessante var, at de stadig kritiserede spillet, men nu gjorde det på en anden måde. Pludselig snakkede de om den kvindelige hovedpersons påklædning, om det var i orden at tale om kannibalisme og om brugen af skurke med russisk dialekt. De syntes stadig, alle andre spil var forfærdelige, men de havde ændret holdning til det her spil«, siger Christopher Ferguson.

De mener begge at »afmystificeringen« af det ukendte gjorde, at man kunne flytte diskussionen et andet sted hen.

Sagen kort Voldelige spil I bogen ’Moral Combat’ har to førende amerikanske forskere samlet forskning fra hele verden om sammenhængen mellem voldelige computerspil og vold i samfundet. De konkluderer, at man ikke bliver mere eller mindre voldelig af at spille computerspil på baggrund af psykologiske profiler fra FBI, kriminalstatistik fra en lang række lande og en masse forsøg. De mener, kritikere er låst fast i en følelsesmæssig reaktion, der forhindrer relevant diskussion.

Hvilken type vold er det?

Og det er netop indholdet i de forskellige spil, den danske lektor Anne Mette Thorhauge mener, vi bør blive bedre til at diskutere herhjemme. Hun forsker i computerspil som samværsform og konfliktemne i moderne familier.

»Det er stadig relevant at diskutere vold i spil, men fra nogle andre vinkler. Vi skal ikke diskutere, at børn og unge spiller. Hvis vi skal tale om legitimering af vold og bestemte typer vold, burde vi diskutere, hvem der udøver volden, mod hvem og hvilken type vold, der er tale om«, siger hun.

I Danmark betragtes børn som demokratiske medborgere, der har kulturelle behov.

Derfor mener Thorhauge også man skal passe på med at afskære børnene fra kulturelle oplevelser.

»I dansk kontekst er der sådan set ikke noget, der er forbudt for børn, med mindre vi ved egne forsøg eller større undersøgelser kan påvise, at oplevelsen er skadelig. Og skadelig i den forstand, at det skræmmer børnene eller krænker deres blufærdighed«, forklarer hun.