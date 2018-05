»Når jeg står over for hans malerier af fantastisk natur, føler jeg mig lille og mærker, at verden er større end bare mig« Direktør Jacob Thage fra Museum Jorn er berørt af Per Kirkebys død. Men samtidig taknemmelig over, at hans museum har fået overdraget hele hans arkiv, der udgør tusindvis af små kig ind i en stor kunstners maskinrum.

Per Kirkeby er uden tvivl en af de absolut største kunsterne, Danmark nogensinde har haft.

Sådan lyder det fra museumsdirektør Jacob Thage fra Museum Jorn i Silkeborg, der få måneder inden kunstnerens død fik overdraget hele hans arkiv.

»Det giver et helt unikt indblik i en stor stor kunstners arbejdsproces. Jeg glæder mig til at vise det frem for vores besøgende. Allerede nu er forskere i gang med at undersøge arkivet. Vi forventer, at folk fra hele verden vil komme til Silkeborg for at studere Kirkeby«, siger Jacob Thage.

Hvad gik der gennem hovedet på dig, da du hørte, at Per Kirkeby er død?

»Jeg fik en dobbelt følelse. På den ene side blev jeg ked af det. En meget betydelig person er her ikke mere, en epoke er overstået. Den kommer aldrig tilbage. Jeg tænkte på hans kone og familie, ikke mindst fordi han var syg i mange år inden sin død. Jeg tænkte på, hvad de har været igennem, og hvad de har ofret«.

Og på den anden side...

»Ja, så tænkte jeg, at det er fantastisk, at jeg har kendt en kunstner af det format, som Kirkeby havde. Der er ingen tvivl om, at han er en af de allerstørste kunstnere, Danmark har haft. Jeg tænkte på nogle af de fantastiske værker, han har skabt. Så det er sådan en blandet følelse, jeg står med nu. Jeg må indrømme, at jeg også finder glæde ved, at han skabte et så fuldendt værk, som han efterlader sig. Han døde som næsten 80-årig og skabte inden tusindvis af fantastiske værker. Malerier, grafik, skulpturer, bøger«.

En utrolig følsomhed

Hvad kunne han?

»Jeg vender tilbage til hans malerier gang efter gang. Og hver gang får jeg en personlig oplevelse. Farveoplevelser, natur. Jeg oplever Kirkeby som den store forløser af det nordiske landskab - og det er ikke en oplevelse, jeg er ene om, slet ikke. Når jeg står over for hans malerier af fantastisk natur, føler jeg mig lille og mærker, at verden er større end bare mig. Der er stor romantik i det, faktisk«.

Foto: Joachim Adrian Per Kirkeby opgav at male mere efter en alvorlig faldulykke i sit hjem for nogle år siden.

Per Kirkeby opgav at male mere efter en alvorlig faldulykke i sit hjem for nogle år siden. Foto: Joachim Adrian

Hvad er særligt ved hans malerier af natur?

»Der er en utrolig følsomhed i dem. Han virker som en ren katalysator for de ting, han ser, og bringer over på sit lærred. Meget få mestrer det. Vi kan alle have en oplevelse, men at kunne bringe den videre og dele den med andre, som bliver grebet af den, det er meget svært, og det kan kun de helt store kunstnere. Han kunne gøre det tilgængeligt, som vi alle ser, som vi kan ikke selv kan give videre«.

Og så har I fået hans arkiv. Hvad er der i det?

»Jeg føler mig specielt heldig, fordi vi har det arkiv nu på museet. Det består af tusindvis af tegninger, skitser, små noter, papirklip og dagbogsnotater. Vi kommer til at arbejde med det i mange mange år frem. Vi lukker arkivet op og ser direkte ind i en stor kunstners maskinrum. Vi følger alle hans kunstneriske processer undervejs, hvor vi normalt kun ser de endelige værker. Det er en helt særlig oplevelse«.