Iransk stjerneinstruktør i Cannes undsiger Trump Asghar Farhadi håber, at USA besinder sig efter præsident Donald Trumps opsigelse af atomaftalen med Iran forleden

Asghar Farhadi, hvis spanske film 'Everybody Knows' åbnede filmfestivalen i Cannes tirsdag, fortalte torsdag en lille gruppe af internationale journalister, at han håber, at USA besinder sig efter præsident Donald Trumps opsigelse af atomaftalen med Iran forleden.

»Det gør mig selvfølgelig meget ondt, at denne mand, som jeg troede var en mand af sit ord, er gået imod en gensidig aftale, som folk har arbejdet hårdt for at få gennemført«, sagde Farhadi fra tagterrassen på Hotel Marriott på Croisetten i Cannes.

»Det kan godt være, at han bilder sig ind, at han sætter det iranske regime under pres på denne måde«, fortsatte Asghar Farhadi, »men de eneste, der kommer til at mærke effekten, er det iranske folk og freds- og menneskerettighedsforkæmperne. Det er dem, der nu kommer til at kæmpe med de nye politiske spændinger, som Trumps handlinger medfører, og som får det endnu hårdere. Jeg føler dybt, dybt for dem, og jeg synes oprigtig talt, at det er lidt komisk, at USA, som er det eneste land, der nogensinde rent faktisk har brugt sin atombombe, hævder, at de slås for reguleringer. Det gør de tydeligvis ikke«.

Asghar Farhadi understreger, at han ikke har mistet håbet, hvad angår aftaler mellem USA og Iran om atomvåben:

»Der findes masser af fornuftige mennesker i USA, mennesker med stor indsigt og betragteligt intellekt. Og så er der hele resten af verden, der kan øve sin indflydelse. Én person kan ikke få lov at ødelægge det hele«.

Asghar Farhadi, der slog igennem internationalt med skilsmissedramaet 'En separation', er en af Cannesfestivalens yndlingskunstnere gennem den seneste halve snes år, og han er tillige det liberale amerikanske filmetablissement foretrukne iraner.

Han fik stående applaus, anført af Meryl Streep, da han modtog sin Oscar for filmen 'A Salesman' og rasede imod den nyudnævnte præsident Trumps kontroversielle forbud mod indrejse til USA fra visse nationer, deriblandt Iran.