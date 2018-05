'Sådan får du tynde lår': Gid DR's nye stilguide indeholdt et forbud mod clickbait

I andet halvår af 2017 fik Danmarks Radio 9.749 klager. Heraf handlede en ikke ubetydelig del af klagerne om sprogbrugen i DR, for eksempel upassende og ukorrekt sprogbrug og utydelig tale. Det fremgår af DR’s seneste halvårsrapport, der er lavet af DR’s lytter- og seerredaktør.

Om det er for at imødegå disse klager over sproget, at DR nu har udgivet et par sproglige guider, vides ikke. Men i hvert fald er der nu udkommet en såkaldt tendensordsliste og en stilguide til at supplere DR’s sprogpolitik, som har næsten 10 år på bagen.

Ugens ord Marianne Rathje skriver på denne plads hver mandag. Hun er postdoc ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet og har før bl.a. forsket ved Dansk Sprognævn.

Det skulle nok kunne få sprogpolitiet til at skåle i den rødvin, de alligevel drikker

Tendensordslisten er en oversigt over ord, som journalisterne skal være varsomme med at bruge: en liste over politisk korrekte ord, så man ikke støder nogen. Det gælder lige fra udkantsdanskere over eskimoer til fede. Tendensordslisten er ud over et studie i politisk korrekthed også et studie i socialkonstruktivisme: Hvis man lader være med at kalde det f.eks. ’ghettoer’, i tråd med at jævne dem med jorden, så forsvinder de og problemerne nok.

Tendensordlisten har allerede fået en del opmærksomhed i medierne – selv Kristian Thulesen Dahl er kommet frem fra sit skjul for at harcelere over listens advarsler mod at bruge det generaliserende ’danskerne’. Så vi vil i stedet se på DR’s stilguide her.

Hvem henvender stilguiden til?

Guiden er blevet til »først og fremmest som et tilbud til DR’s medarbejdere, men også meget gerne som udgangspunkt for den vigtige dialog mellem DR og DR’s brugere«. Hm. Et tilbud, siger I? DR’s medarbejdere må altså selv vælge, om de vil følge stilguiden? Og ikke nok med, at der er valgfrihed på alle hylder: Formuleringerne i guiden er også så vage, at man ikke kan blive uvenner med nogen.

F.eks. må DR’s journalister gerne bruge slang, men de må ikke ekskludere nogen med det, de må ikke bruge bandeord, men alligevel gerne, hvis der er noget, der begrunder det, og de må hjertens gerne bruge deres dialekter – uh, det er så mangfoldigt, selv om ingen DR-værter taler med dialekt, bortset fra Klaus Bundgård Poulsen, der engang imellem lyder lidt lavkøbenhavnsk – men dialekten må ikke tage opmærksomheden fra det, de siger. På den ene side og på den anden side. Bare de stakkels journalister ikke bliver forvirrede.

Man kan også blive i tvivl om, hvem stilguiden henvender sig til. DR’s medarbejdere og DR’s brugere hedder det i indledningen. Men rådene er identiske med det, journalisterne allerede har lært på deres uddannelse, lige fra dansk grammatik over udtale til brugen af fyndigt sprog.

Det mest meningsfulde for journalister i stilguiden er derfor beskrivelsen af den såkaldte »fælles sprogpraksis«, altså retningslinjerne for f.eks., at »vi skriver egennavne med stort begyndelsesbogstav, selv om firmaet har valgt at skrive med lutter små« og »Vi skriver i øvrigt tallene fra et til ti og fra første til tiende med bogstaver. Herefter med cifre«. Fin ensretning af sprogbrug, som enhver redaktion har brug for. Men hvorfor skal vi andre egentlig belemres med disse interne retningslinjer? Jeg kan ikke tro, det bare er for syns skyld, for at lukke munden på alle sprogpedanterne, at vi inviteres med bag de redaktionelle linjer. Kan du?