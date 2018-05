Dobbeltanmeldelse: ’Jeg begyndte at gå’ er en let og luftig sommerplade, der emmer af melankolsk nærvær, mens Juncker rejser rundt i den store og lille verden Det retroagtige og lidt konservative, der ligger i at ty til rocken, når livet gør ondt, ligger som en sød og terapeutisk understrøm i to danske album. Det er iørefaldende og humoristisk, men sætter ikke noget klart aftryk.

FOR ABONNENTER Så længe vi har haft rocken, har den også fungeret som den maskuline krises potente tilflugtssted. I dens konventioner kan man finde en spektakulær rute gennem livet – hvad enten det er blevet forudsigeligt og kedeligt, og man har brugt lidt larm, eller man søger trygheden, når alt er under for hastig forandring. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind