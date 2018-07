Internationale Warner Bros. forbyder populær Harry Potter-festival i Odense Den amerikanske filmgigant har vurderet, at Harry Potter Festival i Odense er blevet et kommercielt foretagende. Og det må det ikke være.

I 2002 afholdte en bibliotikar ved navn Søren Dahl Mortensen et lille Harry Potter-arrangement på Næsby bibliotek.

70 børn deltog entusiastisk. Derfor tog han året efter ideen med til Odense Bibliotek, der synes, der var potentiale.

Sidste år havde Harry Potter Festival 13.000 besøgende fra hele Danmark og fra udlandet.

Nu sætter filmgiganten Warner Bros. så en stopper for succesen. De har, som ejere af rettighederne til fortællingen om drengen med det karakteristiske lyn i panden, nemlig udsendt retningslinjer for, hvad man må fremdadrettet. Og mere bestemt, hvad man ikke må.

Drager og trolde har Warner Bros. jo ikke patent på. Projektleder Søren Dahl Mortensen

Retningslinjerne forbyder brug eller omtale af figurer, steder og objekter fra bøgerne og filmene.

I forbindelse med, at Warner Bros. lukkede en række festivaler i USA udtalte de følgende til The Guardian:

»Warner Bros er altid glade for at opdage Harry Potter-fans' entusiasme, men vi er bekymrede og gør indsigelse, når fan-møder bliver en motor for mere«.

»Vi er jo kommunalt ejet«

Søren Dahl Mortensen har derfor taget kontakt til Warner Bros. og forsøgt at forklare, at festivalen i Odense ikke er er en kommerciel virksomhed.

»Vi er jo som bibliotek kommunalt ejet. Ja, der er udgifter og omsætning, men det er jo kommunalt betalt«, siger han.

»Men der har Warner altså været inde og undersøge forholdene og kan se, at der bliver booket ekstra hotelværelser under festivallen, og at der er henvendelser fra udlandet. Vi er en festival hvor kun 30 procent af deltagerne kommer fra Odense. Det kan vi jo ikke undslå os. Og flere cafeer er jo også interesserede i den her begivenhed og bruger den aktivt. Så selv om vi, der står bag måske ikke er kommcercielle, har Warner vurderetm, at helheden er det«, forklarer han.

Han er ærgerlig over, at man ikke kan finde en løsning.

Festivallen forbliver i fantastien

Samtidig har der heldigvis være massiv opbakning på festivallens facebookside, og festivallen kører da også igen i slutningen af oktober.

Der kommer bare ikke til at være events med navne som 'Hagrid fortæller', man kommer ikke til at lære alohomora-beværgelser, køre med Hogwartsekspressen eller handle ind i butikkerne fra Diagonalstræde. Der kommer dog stadig til at være magi.

»Drager og trolde har Warner Bros. jo ikke patent på«, som Søren Dahl Mortensen siger.

»Og vi har også stadig Harry Potter elementer, for vi har nordiske mesterskaber i Quidditch, hvor der kommer 15 hold. Det må de gerne. Det er jo mesterskaber, der kører worldwide. Odense symfoniorkester har også rettighederne til at spille musikken, så de laver også en filmkoncert i Odeon«, siger han.

Samtidig kan Warner Bros. heller ikke forhindre, at festivalgæsterne fortsat klæder sig ud som de populære karakterer.

Medina/Madonna

Søren Dahl Mortensen vil dog forsøge at bruge forbudet som et startskud til en ny form for fantasy-festival over de næste par år.

»Også så vi ikke bare laver en skurk, der hedder Boldemort i stedet for Voldemort. det bliver jo også for åndssvagt«.