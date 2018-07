»Jeg giver op« Skuffet John Cleese flytter nu endegyldigt fra England Brexit, politikerlede og pressens måde at formidle det hele på. John Cleese er ikke vred. Han er skuffet.

Til november flytter John Cleese til den caribiske ø Nevis.

Monty Pyhton-stjernen, der har boet i både Beverly Hills og Monaco, flyttede i 2016 til en lejlighed i byen Bath. Han havde »ikke rigtig følt sig hjemme« de andre steder, sagde han dengang til Daily Mail.

Nu er den 78-årige skuespiller dog alligevel blevet så træt af England, at han flytter igen.

Det fortalte han til BBC's 'Newsnight'.

»Jeg er så skuffet ved så meget i det her land. Jeg tænker bare, at okay, nu giver jeg op og prøver et andet sted«, siger han.

Brexit-debatten var forfærdelig

Hans helt særlige problem er de britiske aviser.

Til værten viser han en medbragt graf, der viser, at Storbritannien har den mindst troværdige presse i læsernes øjne i hele EU.

»Sådan har det været i fire år«, siger han.

»En af de meste sørgelige ting omkring det her land var standarden for Brexit-debatten. Den var forfærdelig, og der var forfærdelige løgne om hvilke penge, der pludselig ville komme. Men ingen turde sige, at det her var kompliceret. Ingen kan sige, hvad der kommer til at ske, så hvordan kan alle være så passionerede for eller imod?«, spørger han intervieweren.

Han stoler i øvrigt heller ikke på bankerne. Eller politikerne.

»Hvor kan man så det?«, spørger intervieweren.

»Jeg flytter til Nevis. Det er en af de skønneste øer, jeg nogensinde har været på. Folk der er virkelig rare, og vejret er altid godt«.