Søvnproblemer: Når jeg flyveren? Når jeg den? Hva’? Hva’?! Det skulle være godt for næsten alt, men rigtig mange har svært ved at sove. En række af Politikens kulturjournalister reflekterer over søvnproblemer. Her er det Michael Bo, der ikke lider af manglende søvn. Og dog ...

Søvnproblemer?

Jeg har dem ikke.

Søvnløs sommer Det skulle være godt for næsten alt, men rigtig mange har svært ved at sove. I juli, mens de faste skribenter Katrine Marie Guldager og Svend Brinkmann er på ferie, reflekterer en række at kulturredaktionens journalister over søvnproblemer. Første klumme i serien blev skrevet af Dorte Hygum. Dette er den anden.

Så slap den ud.

Jeg skriver det med nogen skam, for egentlig synes jeg, at alle kreative mennesker burde ligge og mosle med eksistensen, mens de formodes at sove. Ligesom alle kreative mennesker burde kunne nøjes med fire timer under dynerne, fordi de bare har for travlt med alle deres kulturbærende sysler og med at opdrage den snakkende klasses typisk 4,8 børn.

I hvert fald alle de kreative mennesker, der ikke er mig; det er tilsyneladende sådan, må jeg erkende.

Måske er jeg bare ikke kreativ nok.

Ikke for det. Jeg har også været der, i de søvnløses vågne mareridt. Er der indimellem stadigvæk, men med velsignet lange pauser. Når jeg ligger søvnløs, er det af de mest banale grunde: Vækker mit ur mig tidsnok til, at jeg når i lufthavnen? Kun én gang ud af flere hundrede, for 15-20 år siden, gik det galt, så statistisk må jeg siges at være på den sikre side.

Den der artikel, jeg skrev på til kl. 4, og som jeg lige nåede at aflevere, inden jeg dejsede i seng, burde jeg ikke have givet den et sidste skeptisk øje i stedet for at sende den temmelig ryggesløst ubeset gennem redigeringssystemet?

Nå, det kigger jeg på i morgen – hvis altså jeg kommer op, inden de får redigeret den færdig derinde, de snøbler!

Og sådan får man sig bugseret længere og længere væk fra søvnens epicenter.

Tropenætterne er de værste. Tropenætter burde være forbeholdt, nå ja, troperne, og man burde altid have ferie, når man er der, og myggenet i sikkerhed for de der kryb af nogle gekkoer på væggene og ... Men selv om sommeren 2018 slår rekorder i tørke, varme og antal verificérbare sommerdage i træk, har den ikke budt på tropenætter og gennemvædede lagener. Endnu. Det er ellers min sikre opskrift på søvnløshed. 21 grader. Lidt forudsigeligt.

Gumperøve og slaskemaver

I perioder har jeg været bange for offentlige myndigheder, for inkassoballaden og boligskatter og for dem dér, der kommer og sætter én fra hus og hjem. Da er det ikke får, jeg har talt, mens jeg lå der, men problemer, tykmavede og uatletiske, sådan nogle, der aldrig rigtig får rumpetten med sig over i springet over gærdet. Selv hvor det er lavest.

Når jeg så har ligget og dukket mig for alle disse dumstædige praktiske problemfår med deres gumperøve og slaskemaver, har jeg panisk prøvet at tænke på noget andet. Noget andet, der kan springe over hegnet. Geder! Gerne lidt mere vupti, tak.

Når jeg når til en 20-25 stykker af dem, sander jeg, at det intet nytter. Jeg bliver endnu mere plimvågen af at holde styr og nøjagtigt tal på disse kreaturer!

Tænk ikke på noget! Jo mindre du tænker på, jo bedre. Bare vær. Prøv bare at være!

Så daler den salige erkendelse ned over mig, som et svalt lagen drysser i slowmotion ned fra himlen: