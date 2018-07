Er vi i virkeligheden dem, vi troede, vi var? Også i Danmark er der kræfter, som kæmper imod retten til fri abort

Den tætte menneskemængde slangede sig af sted fra Amager Torv videre ad Strøget mod Rådhuspladsen, langsomt og fredsommeligt, mens klaser af balloner svævende i luften. På ballonerne kunne jeg skimte et hjerte.

»Se, de demonstrerer for organdonation!«, sagde jeg til min yngste søn og trak ham med ind i mængden. Det var lørdag i juni, og vi havde god tid.

Vi tilsluttede os, vi gik med. Vi var mennesker, der gjorde det rigtige. Sådan nogle typer, der går ind for at redde liv. Jeg fik følelsen af at være en fed person.

Det var nu alligevel en speciel farvekombination, tænkte jeg så og kiggede på de babylyserøde og babylyseblå balloner. Først da faldt det mig ind at spørge kvinden med klapvognen ved siden af mig.

»Det handler om organdonation, ik?«.

»Vi er imod abort«, svarede hun.

Min søn fortalte bagefter, at jeg havde råbt: »Fuck!«. Jeg husker, at jeg hev ham i armen, og at vi søgte tilflugt i nærmeste butik. Tænk, hvis nogen havde set os vandre begejstret af sted i en antiabortdemonstration. Det var – indrømmet – det første, jeg tænkte. Siden læste jeg, at foreningen bag var Retten til Liv fra Galten i Østjylland, og at ballonerne skulle symbolisere de 3.000 aborter, der årligt bliver foretaget i København og Frederiksberg. Der blæser nye vinde over Danmark, tænkte jeg så.

Retten til fri abort fik vi efter et folketingsflertal for 45 år siden. Det er dermed ikke længe siden, at sexakten var syet sammen med frygt

Den sommer, aborten blev fri i Danmark, blev jeg født. Det er 45 år siden, og jeg har aldrig skullet kæmpe for mine reproduktive rettigheder, men er vokset op med den fri abort som noget fuldkomment indiskutabelt. Vi er landet med demokrati, rent drikkevand og retten til fri abort. Da irerne i maj legaliserede aborten, kunne vi sige: Endelig slutter de sig til os. Men realiteten er, at drikkevandet er forurenet, og protestballoner sendes til vejrs.

Er vi i virkeligheden dem, vi troede, vi var?

To dage efter antiabortdemonstrationen i København, sammenlignede pave Frans abortindgreb med nazismens raceudskillelse. Paven havde ellers tøvet med at udtale sig om emnet, men nu var tiden åbenbart moden. Og så: Tirsdag nominerede den amerikanske præsident Trump den konservative Brett Kavanaugh til højesteretsdommer. Han er imod fri abort, og dermed er USA tættere på at tilbagerække retten ved en juridisk nyfortolkning. Det er de internationale vinde, der blæser. Great!

I den juridiske verden er fri abort noget, man enten er for eller imod. I det levede liv er det et etisk dilemma, som vi i Danmark i højere grad overlader til modstanderne at debattere: Retten til Liv var også foreningen, der satte 20.000 klistermærker i Aarhus sidste år. De stod bag aktionen langs motorvej E45 ved Hedensted, hvor 16.000 kors blev rejst i 2013, og samme år var de afsender på biografreklamen, hvor en kvinde lå i fosterstilling, hjerteslag kunne høres, og en stemme sagde:

»Du kan godt fjerne dit barn. Men. Det er bare det – er det det, du ønsker? Du vil jo altid kunne huske det lille hjerte, der slog inden i dig. Dit barns«.