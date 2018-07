Filmselskaber slås om de thailandske fodbolddrenge Den kinesisk-amerikanske instruktør Jon M. Chu vil lave en film, der respekterer, at redningen af 12 fodbolddrenge og deres træner er en asiatisk helteberetning.

Efter at verden intenst har fulgt med i kampen for at redde 12 thailandske fodbolddrenge og deres træner ud af en delvis oversvømmet grotte, kan den nu følge kampen om historien.

Knap var drengene og deres træner ude og i sikkerhed, før Pure Flix Entertainment, der står bag det kristne religiøse drama, 'Gods not dead' annoncerede, at det ville lave en film om redningen. Ikke nødvendigvis en kristen film, men en opbyggelig film, lød det fra selskabet.

Nu er det næste filmprojekt også på banen, skriver The Guardian.

Filmen vil blive instrueret af den kinesisk-amerikanske Jon M. Chu, der er mest kendt for dansefilmene 'Step Up' og 'Now You See Mee 2'.

Han annoncerede selv nyheden på twitter, hvor han skrev, at han ikke ville acceptere, at historien blev overtaget af det hvide Hollywood.

»Under ingen omstændigheder. Ikke på vores vagt«, skrev instruktøren ifølge Guardian og krævede, at historien blev behandlet ordentligt og respektfuldt.

Ifølge Guardian ønsker Jon M. Chu, at lave en film, der er etnisk korrekt.

»Vi må fortælle vores egne historier, især de vigtige, så de er historisk korrekte. Og denne her er for vigtig til at lade andre diktere, hvem der var de virkelige helte«, skriver Jon M. Chu.

Også selskabet Ivanhoe Pictures vil producere en film om de thailandske fodbolddrenge.

Ivanhoe Pictures har kontorer i både USA og Asien og er blevet udpeget af den thailandske flåde og regering til at stå for produktionen af filmen, skriver Reuters.