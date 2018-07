Du bliver chokeret, når jeg fortæller dig, hvor mange danskere der siger 'tildens' i stedet for 'tendens'

Når du læser denne Ugens Ord, sidder jeg med benene oppe et sted langt væk fra hverdagen. Men inden jeg var så heldig at kunne gå på sommerferie, havde jeg lige 98 studenteropgaver, jeg skulle tage mig af. Det var opgaver fra studerende på journalistuddannelsen ved Syddansk Universitet, jeg skulle bedømme, og forskning viser, at ud over skolelærere er journalister den gruppe, vi har de højeste forventninger til, når det gælder sproglig korrekthed. Det er derfor med at have den røde kuglepen fremme, når journalistaspiranterne laver sproglige fejl.

Der var et par stykker blandt de studerende, der skrev ’manuskrift’ i stedet for ’manuskript’. Ordet kommer af latin ’manuscriptum’, som er sammensat af ’manus’ eller ’hånd’ og ’scriptum’, der er en form af ordet ’scribere’, der betyder ’skrive’. ’Manuskrift’ er et eksempel på det, man kalder folkeetymologi, dvs. en gentolkning af et ord, som ikke umiddelbart er forståeligt. Sprogbrugerne ændrer derfor elementerne i ordet til noget, som giver mere mening for dem: ’Manuskripter’ har noget med skrift at gøre, og derfor bliver det til ’manuskrift’.

Rettet af stavekontrollen

Der var også nogle af de studerende, der skrev ’monotom’ i stedet for ’monoton’. ’Mono’ kommer af græsk ’ene’ og ’ton’ af ’tonos’ i betydningen ’tone’. Det betyder altså entonet, dvs. uvarieret eller ensformig. Om det er ord som ’symptom’, ’fantom’ og ’atom’, der har været forbillede for denne almindelige udtalefejl og stavefejl, vides ikke.

Både ’manuskrift’ og ’monotom’ har været kendt i hvert fald de seneste 30-40 år og er så udbredte, at selv stavekontrollen retter det automatisk, når jeg skriver ordene på computeren. En ny udtale og tilhørende fejlstavning, der til gengæld ikke har været kendt så længe, er ’tildens’. Ja, hvad tror du ’tildens’ er en forvanskning af? Det er selvfølgelig ordet ’tendens’, der er blevet genfortolket. Da en kollega for et års tid siden nævnte formen, havde jeg aldrig hørt om den, men nu har jeg oplevet ’tildens’ i en af de mange studenteropgaver, jeg lige har læst. »Jeg har tildens til mere svag artikulation«, skrev journalistspiren. Og hvad kan forklaringen på den stavning så være?

Først og fremmest må den som ’manuskript’ og ’monoton’ afspejle, at skribenten ikke kender byggestenene i ordet ’tendens’: Det kommer af latin ’tendentia’, der er afledt af ’tendere’ i betydningen ’spænde, strække, stræbe mod’. For 70 år siden fandtes kun én udtale af tendens, nemlig ’tændæns’, mens man i hvert fald de seneste 30 år har kunnet høre en udtale med e i første stavelse i stedet for æ. Det er en generel udvikling, at æ-lyden i visse ord nu kan udtales med e – det gælder f.eks. også et ord som ’tænke’, der kan udtales, som blev det stavet ’tinke’. Hvis man har en e-udtale af ’tendens’, kan man sikkert godt forestille sig ordet stavet ’tindens’. Og l’et kommer måske ind i billedet, fordi man genfortolker et ord, der ikke giver mening, når etymologien bag er ukendt: ’til’ er mere almindeligt end ’tin’. Og måske laver man også en parallel til udtrykket ’til dels’?

Tildens tin at bytte ruldt

En anden mulighed er, at l’ets indtog i ’tendens’ skyldes, at l og n ligger tæt på hinanden lydligt set. Tænk bare på, hvor ofte ordet ’forkølet’ staves ’forkønet’, når man skal efterligne tilstanden af stoppet næse. Så l bliver let til n – og omvendt. Det er sandsynligvis det samme, der sker, når udtrykket ’i forhold til’ bliver ’i forhånd til’.