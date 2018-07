Her går kunsten og naturen hånd i hånd: Ny bog belyser en glemt perle i København

I Atelierhusene føler man sig godt tilfreds og »man overraskes hele tiden over, hvor simpelt og smukt det kan gøres«, skriver han om de »velproportionerede rum, venlige passager, smukke indfatninger, enkle trappeforløb«, som kendetegner kunstnerboligerne.

Kvaliteten af byggeriet kan man måske godt diskutere, hvis man sammenligner med de materialer og teknikker, der er på markedet i dag, men viljen til at bygge for kunstnere og endog gøre det så lavmælt og charmerende, er helt unik, forstår man på Jens Thomas Arnfred.

Enkelt og godt

Netop fordi ressourcerne var begrænsede under Anden Verdenskrig, gjaldt det om at gøre sig umage, hvilket har resulteret i helt unikke boliger, hvor loftshøjden i atelieret trækker blikket opad og hvor en lille lem mellem køkken og stue sikrer, at lyset kan flyde ufrit igennem hele boligen.

Gid man byggede sådan i dag. Det gør man bare ikke, for byggeriet er »støt og roligt blevet reduceret til et simpelt spørgsmål om størst muligt afkast. Traditionen er forduftet, håndværket er under forvandling, og i dag er langt de fleste byggeprogrammer reduceret til anvisninger på, hvordan man kan undgå at tage ansvar«, skriver Jens Thomas Arnfred.

Han har desværre ret. Det er, som om hverken politikere eller arkitekter orker at bygge andet end store firkantede kasser i disse år, hvor man kan stable boligerne oven på hinanden. Som om der ikke er megen prestige i at bygge billige rækkehuse af ordentlige materialer.

Da Viggo Sten-Møller tegnede Atelierhusene, gjorde han det, fordi han ønskede at give kunstnere en mulighed for at bo og arbejde under samme tag. Han vidste, at det kunne være småt med pengene og en bekostelig affære at skulle leje et atelier ude i byen. Politikerne støttede ham i den tankegang, for de så også en værdi i at give kunstnerne ordentlige vilkår.