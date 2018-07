Dansk fotograf har brugt sin frækhed: Bagsiden af den ellers perfekte modeverden udstilles i København

Modeshows er stramt koreograferet perfektion.

Her hersker orden, og ikke én detalje er overladt til tilfældighederne. I hvert fald foran, på catwalken. Backstage er virkeligheden ofte en helt anden: Her kan være rodet, sitrende nervøst, latterfuldt eller udmattet.

De seneste 10 år har de danske fotografer Lasse Bak Mejlvang og Louise Damgaard dokumenteret netop den del af modeverdenen: de øjeblikke, hvor skuldrene sænkes, og ansigterne fortrækker i et flygtigt smil. Eller som på billedet oven for, hvor makeuppen er undervejs, og adskillige hænder arbejder på de sidste detaljer, inden modellen skal stå ansigt til ansigt med det parisiske publikum.

»Fotografierne skulle gerne tage beskueren med derom, hvor vi normalt aldrig kan få adgang. De skal vise stilheden før stormen og de små øjeblikke, som skiller sig ud midt i kaosset. For eksempel modellen, der spiser et æble med musik i ørerne inden makeuppen. Jeg forsøger at fange alt det midtimellem og den stemning, som hersker der«, fortæller Lasse Bak Mejlvang.

Unge modeller, dyre kollektioner

For Louise Damgaard handler det især om kontrasterne i de autentiske situationer, »hvor tempoet er både højt og lavt, modellerne er unge og kollektionerne dyre«.

Men at dokumentere de situationer, hvor offentligheden normalt ikke har adgang, har ikke alene været fascinerende. Det har også været besværligt, siger Lasse Bak Mejlvang.

»Bare det at få adgang kan være en kæmpe udfordring. Især når du kommer fra lille Danmark og prøver at komme ind til mægtige Chanel. Det handler om masser af smil, overtalelsesevner, en kæmpe portion frækhed. Og så også at vide, hvornår man skal gå et smut på toilettet og være usynlig for en stund«.

Livet bag kulisserne hos nogle af verdens største modehuse kan opleves som en del af udstillingen ’Exposure’ i Øksnehallen i København, hvor Lasse Bak Mejlvang nu på lørdag, 21. juli, klokken 14 holder omvisning på udstillingen.

Nedenfor ses et uddrag af hans billeder.

Foto: Lasse Bak Mejlvang A.F. Vandevorst, Paris, 2008

Foto: Lasse Bak Mejlvang Diesel, New York, 2010

Foto: Lasse Bak Mejlvang Vivienne Westwood, Paris, 2008

Foto: Lasse Bak Mejlvang Vanessa Bruno, Paris, 2008

Foto: Lasse Bak Mejlvang Jean Paul Gaultier, Paris, 2009

Foto: Lasse Bak Mejlvang Sonia Rykiel, Paris, 2008

Foto: Lasse Bak Mejlvang Hussein Chalayan, Paris, 2008

Foto: Lasse Bak Mejlvang Saks Potts, København, 2017

