Stjålne værker af Renoir og Rubens er dukket op efter tip

Politiet i Italien har fundet to malerier, et af Renoir og det andet af Rubens, som blev stjålet for godt et år siden.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

De værdifulde malerier blev i april 2017 franarret to galleriejere i byen Monza i den nordlige del af Italien.

Fredag kunne politiet i samme by fremvise de genfundne kunstværker for pressen.

Ifølge sagens efterforskere blev malerierne stjålet af personer, der udgav sig for at være mulige købere. Mændene havde underskrevet en kontrakt om at købe malerierne for 26 millioner euro - eller 194 millioner kroner.

Tyvene distraherede imidlertid de to kunsthandlere, hvorefter det lykkedes dem at forsvinde med malerierne, har efterforskningen klarlagt.

Havde lejet fine lokaler over ambassade

Otte personer er mistænkt i sagen. Deriblandt fire italienere og en kroat, som blev anholdt i sidste måned.

Ifølge avisen Corriere delle Sera er den anholdte kroat, en 44-årig mand, hjernen bag kunstkuppet. Han bildte de to kunsthandlere ind, at han var rabbiner, som havde diplomatpas.

Tyveriet fandt sted i kontorlokaler, som tyvene havde lejet på etagen over Albaniens ambassade i Monza, har italienske medier tidligere skrevet.

Politiet oplyser, at malerierne blev fundet i et lagerlokale i Torino efter et anonymt tip.

Før værkerne bliver leveret tilbage til deres retmæssige ejere, skal kunsteksperter fastslå, at malerierne er ægte.

De to malerier er 'Den Hellige Familie' af franskmanden Pierre-Auguste Renoir og 'Piger på Græsset' af den flamske Peter Paul Rubens.

Renoir havde sin storhedstid i det 19. århundrede, mens Rubens var en af 1600-tallets førende malere.

ritzau