Bowies første demobånd fundet i gammel brødkurv Den første optagelse af David Bowie er dukket op på et garageloft i England.

Når man flytter, hænder det, at der dukker interessante ting og sager frem fra gemmerne. Et gammelt foto-album. Barndommens yndlingsbamse. Eller et mølædt stilehæfte med dine første nedskrevne genialiteter.

For de flestes vedkommende er det dog tale om sentimentale arvestykker uden reel værdi for andre end finderen selv.

Men en gang i mellem dukker der rigtige skatte op fra bunden af kasserne gemt på lofte og kældre. Netop det var tilfældet for den tidligere trommeslager og manager for bandet The Konrads, David Hadfield, der for nylig fandt David Bowies allerførste demobånd i en gammel brødkurv, da han flyttede gamle sager hjem til sig selv, som han havde opbevaret på sin bedstefars garageloft.

Det skriver The Guardian.

På båndet høres en 16-årig Bowie, der dengang blot hed David Jones, synge sangen 'I Never Dreamed' med sit første band The Konrads.

Foto: Omega Auctions/PA Billede af demobåndet med The Konrads, som altså er den første optagelse med David Bowie (David Jones) nogensinde.

The Konrads og Bowie indspillede sangen for at få en audition hos pladeselskabet Decca Records, hvilket ikke lykkedes før omkring et år senere, hvor selskabet afviste de unge musikere.

Bowie forlod The Konrads umiddelbart efter på grund af kunsteriske uoverenstemmelser. Seks år senere begyndte hans egen karriere at tage fart, og resten er historie. Som man siger.

Foto: Omega Auctions/PA Gamle billeder af The Konrads og Bowie, som også dukkede op på loftet.

Demobåndet samt gamle billeder og skitser, der også blev fundet på loftet, sælges på auktion af auktionshuset Omega Auctions til september, hvor det forventes at indbringe omkring 10.000 pund svarende til cirka 84.000 danske kroner.