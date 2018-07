Hr. Skæg elsker 'Millionærklubben': »Det er spændende at få et indblik i, hvor iskold aktieverdenen er – det handler overhovedet ikke om moral, kun penge«

M USIK: Sebastian

»Lige for tiden går jeg rigtig mange lange ture, fordi jeg er ved at genoptræne efter en diskusprolaps. Og så har jeg tid til at genopdage en masse gammel musik, som jeg hørte, fra jeg gik på efterskole, til jeg var i slutningen af 20’erne. Det er bands som Pink Floyd, Mike Oldfield og The Beatles. Da jeg var ude at gå i går, hørte jeg Sebastians cirkusplade, ’Cirkus Fantastica’, lidt inspireret af, hvad jeg laver for tiden«.

T EATER: ’Tove! Tove! Tove’

»Den sidste forestilling, jeg var inde at se, var ’Tove! Tove! Tove!’ om Tove Ditlevsen, som jeg så sammen med min kone. Den blæste os fuldstændig bagover. Nøj, hvor den sad lige i skabet!«.

F ILM: X-Men: Apocalypse

»Den seneste X-Men-film blev vist i tv, og af en eller anden grund tikkede dens i grunden banale morale bare rent ind. Filmen handler om, at selvom et menneske er faret vild, betyder det ikke, at det ikke kan finde tilbage.

Foto: Twentieth Century Fox

Man kan måske sige, at X-Men er lidt letbenet, men jeg synes faktisk, at hele franchisen rammer plet i forhold til de problemer, som vi står over for i vores globaliserede verden; det, at vi skal leve sammen på tværs af forskelligheder«.

B ØGER: Toiletlæsning

»Her begynder Hr. Skæg at græde i telefonen, for det er ædderdylmehakkeme pinligt, så længe siden det er, at jeg har læst en bog! Jeg læste virkelig meget, indtil jeg blev Hr. Skæg. Sidenhen har jeg simpelthen ikke prioriteret det nok. Men der ligger nogle bøger på vores toilet, som jeg bladrer lidt i. Det er blandt andet ’Jordens søjler’, ’Handmaid’s Tale’ og så en engelsk samling af essays skrevet af immigranter, der skriver om det at være fremmed«.

K ONCERTER: Cirkus Summarum

»Jeg er næsten dagligt til koncert i ’Cirkus Summarum’, hvor DR Big Band spiller noget af det smukkeste musik. I år spiller de for eksempel en version af ’Dansevise’ og ’Om lidt bliver her stille’. Det er lige til at få tårer i øjnene af«.

TV-SERIER : 'Handmaid’s Tale’

»Min kone og jeg så første sæson af ’Handmaid’s Tale’, og den greb os fuldstændig om hjertets kolde rodfrugt, så vi har glædet os meget til fortsættelsen. Men min computer er meget gammel, og da den skulle opdateres, gik den i stykker, så vi har ikke kunnet se anden sæson endnu«.

Foto: HBO Nordic

T V: DR Ramasjang

»Jeg ser rigtig meget Ramasjang, fordi jeg er tilhænger af, at man ser børne-tv sammen med sine børn. Det kan godt være tåkrummende nogle gange. Jeg er ikke den store fan af 'Paw Patrol', for eksempel, så det må jeg tvinge mig selv til at se for min datters skyld. Men 'Emoji Filmen', den nægter jeg altså at se«.

R ADIO/PODCAST: Radio24syv og P1

»Jeg hører radio, når jeg kører bil, og jeg elsker taleradio. På et tidspunkt hørte jeg meget ’Millionærklubben’ på Radio24syv. Det er spændende at få et indblik i, hvor iskold aktieverdenen er – det handler overhovedet ikke om moral, kun penge, så man kan da sagtens lige investere i nogle klyngebomber. Det er godt at kende sine fjender, tænker jeg som den ortodokse antikapitalist, jeg er«.