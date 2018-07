Savner du også allerede Tour de France? Her er fem interessante cykelpodcasts til at dulme abstineserne med

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den handler normalt om tv, men undtagelsesvis er en podcast dagens fokus. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Sune Højrup Bencke om 'The Cycling Podcast', 'The Move', 'TV 2 Cykling', 'Veloropa' og 'Radio Godefroot'.

Vi er en del cykelaber derude, der ikke rigtig kan få nok. Af de lange, endeløse Tour de France-transmissioner. Af Rolf Sørensens ublu hentydninger til egne sejre og fortræffeligheder forklædt som kommentering. Til nærbilleder af snurrende cykelhjul, frygtindgydende styrt, nederlag og sejre.

Hvorfor taler de om gåsebrystkager og et arrangement på cafeen ugen før?

Og hvad gør vi så, når TV 2 Sport lukker ned, DR’s ’AftenTour’ er set til ende, og selv Eurosports hæmningsløse gentagelser er lige så meningsløse som Dan Martins angreb på 15. etape?

Vi hører cykelpodcasts. Udbuddet er stort og mangfoldigt. Problemet er, at langt de fleste podcasts lider af længdesyge. De er ganske enkelt for lange. For guds skyld, hold det nu kort, skarpt og direkte.

Det lykkes nogle gange for den engelske ’The Cycling Podcast’, der hver dag opsummerer dagens Tour-begivenheder nogenlunde kort. Analyserne er grundige og overraskende.

Så er der Lance Armstrongs ’The Move’. Det føles dejligt forbudt at høre den dopingdetroniserede Tour de France-hersker analysere og forudsige det store løb, han engang styrede, som om det var hans egen lille bananstat. Indtil du kommer i tanker om, hvor nederdrægtigt han behandlede de mennesker, der nedlod sig til at fastholde, at han snød. Nu mobber han kun sin medvært og tidligere holdkammerat George Hincapie live i radioen, fordi han engang forsøgte at opføre sig ordentligt over for de andre ryttere i feltet. Og så stopper du dit abonnement på ’The Move’.

’TV 2 Cykling’ er også en grundig omgang. Men programmet lider under, at du synes, du har hørt det hele før. Både før, under og efter transmissionen, fordi det er de samme eksperter, der optræder.

Danske ’Veloropa’ er den ukendte podcast i feltet. Manden bag ’Veloropa’, der er en cykelcafé på Frederiksberg, cykeleksperten Kim Plesner, kommenterer sammen med cykelrytteren Stefan Djurhuus fra Riwal Ceramic Speed Cycling Team, mens eksværten på ’Vild Med Dans’ Claus Elming er vært. Stefan Djurhuus er det store clou. Han er reflekteret, kender feltet indefra og taler lige ud af cykelbuksen. Desværre føler man sig lidt sat af, hvis man ikke ved, hvad ’Veloropa’ er. Hvorfor taler de om gåsebrystkager og et arrangement på cafeen ugen før?

Og så må vi ikke glemme ’Radio Godefrot’, hvor en bilsponsor har bedt cykelsportsdirektør Brian Holm om at tale ind i en mikrofon sammen med en udvalgt gæst, mens en eller anden har trykket på record. Podcasten opdateres ikke under Tour de France.