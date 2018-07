Så er det op af sofaen: Her kan du overvære Tour de Frances afgørende timer med en kold øl i hånden Ibyen guider her til steder, som viser de sidste etaper og serverer kolde øl til at skylle begejstringen eller skuffelsen ned med.

Tour de France-fans har i de seneste uger tilbragt mange timer foran fjerneren. Og mens mange indtil nu nok har slumret lidt under de enkelte etaper, er tiden for alvor inde til at komme op af sofaen og heppe på cykelrytterne.

Tour de France er nemlig midt i sin absolut afgørende fase, og selv om der allerede nu er et par solide favoritter til de endelige podiepladser, er intet afgjort, før sidste etape - eller i hvert fald lørdagens enkeltstart - er kørt.

Er du typen, der gerne vil dele cykelglæden og -spændingen med andre, har Ibyen her samlet en håndfuld anbefalinger, til hvor du kan overvære årets sidste bjergetape fredag og enkeltstarten lørdag.

Veloropas Cykelcafé på Bispeengen (hjørnet af Borups Allé) har under hele Touren været samlingspunkt for nogle af de mest cykelkyndige københavnere og holder naturligvis åbent til de sidste etaper slutter. Her kan man følge med på skærmen, mens man drikker kaffe, øl eller G&T eller køber cykeltøj og andet grej. Veloropa er nemlig ikke bare en såkaldt cykelcafé, men også en cykeludstyrsbutik og ikke mindst en cykelpodcast og en ditto blog, så der er helt sikkert hjælp at hente, hvis du har slumret lidt for længe og er i tvivl om de løbende resultater.

Kaffebaren Heimdalsgade22 på ydre Nørrebro lægger ligeledes skærm til og får selskab af forfatter og cykelsportsfan Bastian Emil, som kyndigt vil kommentere etaperne og fortælle anekdoter fra tidligere tiders Tour de France. I baren kan man udover kaffe også købe crémant, campari, bellini og andre eftermiddagsdrinks.

Også Byens Kro i Møntergade melder sig i (heppe)koret af Tour de France-fans. Her er der ølpræmier og kolde kontanter på spil i 'Det Store Tour de France-spil', hvor man ved lodtrækning får tildelt en rytter og så vinder, hvis denne er blandt de første 10 i klassementet, får en trøje eller er blandt de første 3 i etapen. Det koster 150 kr. at deltage i spillet, og så har man også chancen for at vinde en flaske champagne, uanset om man har været uheldig med ens udtrukne rytter. Søndag er der desuden brunch (120 kr.) og lodtrækning om pagne-præmier under Tourens afslutning.

Derudover viser også Tagensborg Bodega og en række andre barer og værtshuse ligeledes de sidste strækninger af cykelløbet.