Fans jubler over ny trailer til længe ventet ’World of Warcraft’-udvidelse Siden 2004, hvor online-rollespillet 'World of Warcraft' revolutionerede spilindustrien, har fans af spiluniverset kunnet se frem til en udvidelse cirka hvert andet år. Medio august lander det syvende kapital i fantasyserien, og hypen er som altid stor. Også allerede nu.

For dedikerede tilhængere af online-computerspillet ’World of Warcraft’ er disse dage magiske.

14. august udkommer udvidelsen ’Battle for Azeroth’, den syvende udvidelse i rækken til det voldsomt populære online-rollespil, hvor orker, trolde og gobliner tørner sammen med mennesker, elvere og dværge på den fiktive planet Azeroth.

Tiden op til en udvidelse minder på mange måder om optakten til VM i fodbold, hvor fodboldfans, i månederne før selve turneringen starter, sidder klistret foran skærmen for at få de seneste nyheder fra landsholdslejrene og eksperternes bud på hvem, der til bliver topscorer, det nye unge talent, og hvilket land der til sidst står med trofæet.

På samme facon er tiden op til en udvidelse af Warcraft-universet fyldt med rygter, nyheder, analyser og små videosmagsprøver, som firmaet bag spillet – Blizzard Entertainment – strategisk drysser ud i tiden op til udgivelsesdagen.

Foto: Blizzard Entertainment Konceptart til den kommende World of Warcraft-udvidelse 'Battle for Azeroth'.

Konceptart til den kommende World of Warcraft-udvidelse 'Battle for Azeroth'. Foto: Blizzard Entertainment

Den nyeste teaser, der udkom i denne uge, er den første del af en række animerede og kunstnerisk udførte kortfilm med tre centrale kvindelige figurer i Warcraft-universet, der alle kommer til at spille en markant rolle i den kommende udvidelse.

Se den animerede kortfilm 'Warbringers: Jaina' nedenfor:

Kortfilmen, der her handler om heltinden og magikeren Jaina Proudmoore, er i løbet af to dage blevet set to millioner gange på Youtube. Men det er ikke det mest bemærkelsesværdige.

Det er derimod alle de videoer, som er kommet i kølvandet på teaseren, hvor indholdsproducenter på Youtube analyserer og fortolker filmen, og i nogle tilfælde endda blot retter kameraet mod deres ansigt, for at forevige deres egen måbende reaktion på Blizzards nyeste genialitet.

De mest populære videoer bliver set flere hundrede tusinde gange, hvilket vidner om den kolossale interesse, der stadig er for online-rollespillet, som i år har fejret sit 14. jubilæum.

For at spille ’World of Warcraft’ kræves et månedligt abonnement på ca. 100 kroner, og dertil lægges de knapt 350 kroner, som selve udvidelsen koster. Spillets succes toppede i 2010 med 12 mio. abonnenter, hvilket i 2015 var faldet til 5,5 mio.

Blizzard Entertainments moderselskab Activision vil ikke længere oplyse abonnementstal, men den sjette udvidelse 'Legion', der udkom i 2016, slog alle rekorder med et salg på 3,3 mio. kopier på lanceringsdagen alene.