Kan du heller ikke sove? Jeg har testet de velmenende søvnrådgiveres velmenende råd. Ud over at være virkelig kedelige, virker de ikke Det skulle være godt for næsten alt, men rigtig mange har svært ved at sove. Politikens kulturjournalister reflekterer i en række klummer over søvnproblemer. Her er det Anne Bech-Danielsen, der har set sig lidt gal på søvneksperterne og alle deres 'gode' råd ...

Hvis der er noget, søvnterapeuter fraråder, er det, at man ordner sit liv og alt det, man gerne ville have gjort bedre, mens man prøver at falde i søvn. Men hvem er det lige, der har skaffet alle os søvnomgængere et nyt sort hul af nagende bekymringer?

I mange år har vi haft fire tjekpunkter på vejen mod det gode liv. Ryg ikke, spis ordentligt, skær ned på alkohol, og tag cyklen. Og det kan godt være, at jeg har ligget nat efter nat og spekuleret over, hvordan jeg skal gribe det og det interview an, eller vågnet med et spjæt ved tanken om, at jeg burde have ringet til den og den kilde, eller pludselig ved, at jeg igen har glemt at få ringet til lægen om det ledbånd.

Men de fire tjekpunkter på vejen mod det gode liv har jeg ikke tænkt, at jeg for alvor behøvede at tænde for under min nat-tænkning:

Cigaretter har aldrig fristet, tjek. Vinflasken kan jeg vælge at lade stå, hvis ikke sommernatten er lun, og roséen optræder i et alt for æggende slør af dugperler, tjek. Fed mad kan jeg ikke lide, tjek. I sommerhalvåret forfalder jeg ikke for alvor til søde sager, tjek, og skulle nogen en mørk vinter-fredag-aften flytte slikskålen tilpas langt væk, er der en mulighed for, at jeg ikke vil rejse mig for at hente den, tjek. Hvad bevægelse angår, er jeg – det er netop sagens kerne – et roterende kuglelyn af uro, så det vil heller ikke blive skridtmåleren, der tæller mig ud, tjek.

Men så kommer I med søvnen: »Sov godt!« råber I fra jeres klinikker og sundhedsplatforme. Og jo tak da. Men hvordan efterkommer man lige det?

Fra jeg var barn, har jeg ligget i mørk ensomhed og stirret ud i natten, efter at verden omkring mig har lukket ned. Jeg kan klare mig med mindre søvn end mange.

Men jeg er med på, at jeg sover for lidt. Ifølge dele af ekspertkorpset udgør vi småtsovende en bagtrop på omkring 10-15 procent af befolkningen. Ifølge andre danner vi med svimlende 40 procent et hovedfelt i ræset om at undgå den sidste målstreg så længe som muligt. Men hvor mange vi end måtte være, kan perspektiverne i vores brøde i sig selv holde os vågne, for der er ingen grænser for de nye opdagelser og undersøgelser, der kan vise, hvad vi går glip af eller også kommer til at fejle, hvis vi underpræsterer på det her afgørende felt.

Så der ligger vi, mens uret tikker. Prøver at fremmane et enkelt lille søvnhormon, gennemsigtige af træthed ved tanken om snart at skulle op, drømmende om at kunne give slip og bare falde. I søvn. I stedet kastes vi ind i en hvirvelstorm af imperativer:

Sov sødt! Nu! Bliv ved! Og gentag det i morgen nat og alle nætter, der skal komme, hvis du ikke vil grave din egen grav!

Advarslerne om, at det er ’livsfarligt’ ikke at sove, kan vække enhver. På vejen mod den drastisk fremrykkede deadline udsætter vi ikke-så-sovende os for manglende koncentration, slattent udseende, forringet mental ydeevne og flere alvorlige sygdomme, end vi prøver at lade være at tænke på. Søvnen er et renseanlæg, der nedbryder al verdens ondskab og gift, mens kroppen er i nul. I princippet.