Vil du gerne have biografen med på stranden? Kom til filmfestival i de gamle bunkere Hvis du har lyst til at forlænge sommerferien med en anderledes oplevelse i filmverdenens tegn, skal du tage til Ringkøbing i slutningen af august. Her inviterer Bunker Film Festival til filmvisning og historiefortælling i de gamle bunkere på Jyllands vestkyst.

Hvis sommervarmen fortsætter, kan det måske være en idé at tage i biografen på stranden. Og om en lille måneds tid kan det faktisk lade sig gøre, endda som en filmoplevelse af den mere stemningsfulde slags:

På Houvig Strand tæt ved Ringkøbing afholdes nemlig den nye filmfestival 'Bunker Film Festival', der fra 24. til 26. august viser film på og i de gamle bunkere, der ligger tilbage efter 2. verdenskrig.

»I stedet for at se bunkerne som forstyrrelser i landskabet opfordrer vi til at bruge dem som oplevelsesrum, hvor ikke bare Danmarkshistorien, men også almenmenneskelige sansninger kan blive vækket til live«, siger initiativtager Mads Daugbjerg i en pressemeddelelse.

Hitler etablerede under Nazitysklands besættelse af Europa et forsvar hele vejen ned ad Europas vestlige kyst, der blev kaldet 'Atlantvolden'. Den skulle være uindtagelig, men til august bliver flere af de bunkere, der ligger på den jyske vestkyst, dog indtaget af folkemasserne. Bunker Film Festivals besøgende kan opleve både filmvisninger, foredrag, rundvisninger og opleve lys- og lydkunst, der fortæller historier om krig og landskaber.

Anerkendte filmværker på rad og række

Festivalen starter fredag den 24. om eftermiddagen med den tyske film 'Der Untergang', der skildrer Hitlers sidste dage i en bunker i Berlin.

Senere samme aften og endda under åben himmel kan besøgende se Christopher Nolans 'Dunkirk', der filmatiserer evakueringen af allierede tropper fra den franske strand Dunkirk under Anden Verdenskrig.

I løbet af festivalen fortsætter visningen af anerkendte værker som Vietnam-krigsfilmen 'Dommedag nu' og ubådsdramaet 'Das Boot'. Også 'Waltz With Basir', en animationsfilm, der skildrer massakren i flygtningelejrene Sabra og Shatila i Libanon 1982 samt thrilleren 'Buried', hvor en mand er fanget i en kiste under jorden, kan man opleve i løbet af de tre dage.

En forståelse af naturen og kulturen som forbundne

Selvom filmene og festivalen måske taler ind i en bestemt stemning og målgruppe, er det vigtigt for Bunker Film Festival, at den rækker ud over filmnørder og historie-interesserede.

Innovationsfonden skriver i pressemeddelelsen, at projektet vil udvikle oplevelser for borgere og turister baseret på en forståelse af naturen og kulturen som fundamentalt forbundne. Og initiativtager Mads Daugbjerg håber, at festivalens udvalgte film vil opleves særligt intenst i de nye rammer:

»Forestil dig, hvordan det er at se en film om Anden Verdenskrigs kaos – men at gøre det i en bunkers indre, hvor både lyd, temperatur og fugtighed er med til at gøre sansningen stærkere. Eller hvad det vil gøre for oplevelsen at se scener, der faktisk udspiller sig i en bunker«.