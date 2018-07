Ugens kulturkommentar: Vi har brug for uvaner. Ellers kan kulturen - og kloden - ikke overleve

I reolen står stadig Hartvig Frischs gamle kulturhistorie. Der har den stået i mere end 30 år. Jeg har kigget i den højst to gange, men sådan er det. Det er blevet en vane at have den lige der. Ved siden af Egon Friedells kulturhistorie. Den læser jeg heller ikke i.

Når gamle professor Frisch, der døde i 1950, skal trækkes frem i lyset, er det på grund af den ene af de to bedrifter, han som regel fremhæves for.

Den ene er indførelsen af bolle-å’et.

Den anden er hans enkle definition af kultur som vaner. Den har jeg altid været enig i. De levemåder, som har etableret sig som vaner, er helt sikkert kultur: Sådan spiser man ved et middagsbord. Derfor spiser vi risalamande juleaften. Sådan opfører man sig ved en begravelse. Derfor er iPads altafgørende for småbørnsfamiliers europæiske bilferier (!) og så videre.

Men forleden slog det mig, at det da er uvanerne, vi har brug for, hvis vi vil videre. Ikke uvaner forstået som dårlig opførsel, selvfølgelig ikke, men som brud på den måde, vi hidtil har gjort det på. Uden sådanne uvaner ville det se sort ud, og der skulle jo være en, som ikke længere ville sige De til overlæreren. Som nægtede at rejse sig op i teatret, når de kongelige gjorde deres entre.

Som nedlagde arbejdet, fordi forholdene var for utålelige, som forlangte samme løn som mændene, som lod håret gro, nægtede at spise kogte gulerødder og stegt lever og i det hele taget udfordrede takt og tone og gældende etikette, fordi det bare ikke længere duede at lade, som om man levede i verden af i går, og måske burde man i virkeligheden lige nu deles om at have en bil i stedet for at købe sin egen?

Alt har været uvaner på et tidspunkt

Når jeg tænker over det, har det meste af det, jeg godt kan lide, faktisk været uvaner på et tidspunkt, uden at jeg skal blive alt for personlig.

Det gælder mange af de bøger og den musik, jeg holder mest af. De har ofte rummet nye måder at udtrykke sig på eller rummet alternative bud på, hvordan man kan leve. Hvilket dog ikke ændrer ved, at de for længst er blevet kanoniserede, for der er ikke noget, der så hurtigt bliver in som en god outsider. Mine uvaner er kort sagt blevet til vaner, så Frisch har nok alligevel ret. Vanen er det, vi bliver ved med at gøre, fordi de glider ind i hverdagen. Hvis det er meningsfuldt, hvis det har kvalitet.

Vanen fik et ordentligt hak i tuden, da smartphonen kom til. Det er lang tid siden, jeg læste den trykte avis, så flow-tv eller har været på et postkontor, findes de? Hvis jeg kommer til at forlade hjemmet uden min mobil, tager jeg hjem efter den, og det er da klart: Den er penge, postkasse, kamera, avis, tv, film, leksikon, vejviser, tusind andre ting – og telefon selvfølgelig, og der er formentlig ikke noget, der har ændret sædvaner end computeren og alle de digitale muligheder for opdagelse, adspredelse og distraktion.

I samfund, hvor folk er ret ens, har sædvaner det nemmere, og i øjeblikket tager den globale rejse fart, impulserne udefra er voldsomme. Alligevel tror jeg ikke, det passer, hvad vi har gået og sagt til hinanden i årevis: at de gamle majoriteter er i opløsning og erstattet af tusind mindretal. Det er de ikke.

Det her er ikke bare en fed sommer. Det er et wake up call af de helt store

Vi hører bare mere om dem, der lever anderledes end alle os i den store flok. Vi er massemennesker, og vi læser interesseret om dem, der er menneske på andre måder end os selv. Og mediernes magt gør, at freaken har sin storhedstid. Kig dig omkring. Kan du få øje på andre end flokdyr eller folk, der bare ønsker at komme ind i flokken, ind i vanerne?