6 hjerter: Det er godt set at sætte Knud Sønderbys to tidlige mesterværker sammen til en stor bogudgivelse Dejligt gensyn med Knud Sønderbys to tidlige mesterværker om jazztidens ungdom – nu i dobbeltudgave med interessante kommentarer.

Knud Sønderby fik en legendarisk start i litteraturen. I 1931 henvender den 21-årige stud.jur. sig til den 25-årige kritiker Frederik Schyberg for at høre, om der er noget ved det romanmanuskript, han har klapret ned i en ferie. Det er der. ’Midt i en Jazztid’ udkommer i september 1931 og slår straks an. Fire oplag inden nytår.

Året efter gentager Sønderby succesen med ’To Mennesker mødes’, endnu et lille mesterværk, mere besk i skildringen af forvirret ungdom på jagt efter kærlighed.

Boganmeldelse









Knud Sønderby: Midt i en Jazztid og To Mennesker mødes. Udgivet af Jesper Gehlert Nielsen, efterskrift af Lars Peter Rømhild. Det danske Sprog- og Litteraturselskab/Gyldendal. 410 sider. Kr. 100 indb. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Netop som generationsromaner med variationer fortjener de at blive set sammen, og sat sammen bliver de nu for første gang i denne velkomne dobbeltudgave i Det danske Sprog- og Litteraturselskabs kommenterede klassikerserie.

Titlen ’Midt i en Jazztid’ spillede respektløst på Martin Andersen Nexøs sociale roman ’Midt i en Jærntid’ (1929) om 1920’ernes gullaschtid. Nu gjaldt det en ny generation med en ny livsoplevelse, børn af storbyen og massekulturen – filmen, grammofonen, jazzen og drømmen om at finde et klasseløst fællesskab. Måske.

Det er også unge Sønderbys mirakuløse sociale empati, der står i luften

’Midt i en Jazztid’s ’helt’, stud.jur. Peter Hasvig, vakler mellem den ’jævne’ Ellen og de farssønner og -døtre, han så forbandet gerne vil spise kirsebær med. Især den attraktive Vera Bagge. Men det går ikke. Og i mellemtiden har Ellen givet op og giftet sig med en anden – en olding på 35!

Peter Hasvigs – og romanens – konklusion er, at faktisk har man kun sin krop at holde sig til – og derfor holde i form. Sagligheden er vemodigt sårbar, en instinktiv skepsis mod hykleri, store ord og diktatorernes fraser. Det var den illusionsløshed tidens moralister, også blandt Sønderbys anmeldere, tog for kynisme. Inderst ligger drømmen om at »finde rod og rygstød et sted«, som Peter Hasvig mumler til sidst.

Det er også drømmen for stud.med. Kaj Ruben i ’To Mennesker mødes’. Her har vi igen jazzen som det nye sociale kontaktmiddel. Her på »en varieté med dans« møder Kaj den katteagtigt kønne ekspeditrice Kirsten Bruun, og da han følger hende hjem til en landlig udkant af Nørrebro (vi er i 1932!), udvides hans blaserte univers i håb om ny social erfaring og sanselig vitalitet. Især da Kirsten i sin spontane sødme åbner sig erotisk, modsat hans kælderkolde veninde Else.

Gradvis forstår Kaj, at Kirsten har en fortid med brudt forlovelse, svigt og sågar et skjult barn. Han overvinder sin jalousi, og deres forelskelse er ægte, men den kølige professorsøn i sportstøjet og den primitive Kirsten kommer fra hver sin indianerstamme. »Blot man åbner munden er svælget der«, siger Kaj, og svælget vokser afgrundsagtigt i scenen, da Kirsten for første gang – stiv af skræk – besøger hans fine venner og udtaler ordet musiker med tryk på 2. stavelse: musikker.

Romanens triste slutscene foregår på en strandtur til Nordsjælland, hvor de ikke har noget at tale om. De ved, at hvis de vælger hinanden, må de opgive alt andet. Den 20-årige Kirsten viser sig mere moden end den 24-årige Kaj og siger: »Nu går jeg«, men han løber efter hende og klamrer sig til hende som en druknende.