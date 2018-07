Fødselsdagsportræt: Gang på gang imponerer Sofie Gråbøl med nye facetter af den menneskelige rummelighed Sofie Gråbøl, der særligt er kendt for sin rolle som efterforskeren Sarah Lund, fylder 50, og Monna Dithmer har skrevet et portræt af den eftertragtede skuespiller.

På et tidspunkt i karrieren varSofie Gråbøllige ved at blive overgået af en sweater. Den færøske striktrøje, hun altid havde på som kriminalkommissær Sarah Lund i DR-serien ’Forbrydelsen’, blev et trendsættende hit og et ikonisk udtryk for seriens succes og internationale himmelflugt.