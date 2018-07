Interview med Merethe Stagetorn: »Jeg har lært, at mennesker, man ellers ikke skulle tro det om, kan vise sig at være selskabstømmere, storsvindlere, pædofile, tyveknægte, alt muligt«

FEM FAVORITTER STAGETORN OG KUNSTEN

Teater

»Jeg er meget glad for Shakespeares stykker og især ' Macbeth'. Jeg går tit i teatret. I vinterperioden op mod en gang om ugen«. Film »Den gamle filmatisering af ' Hamlet' med Lawrence Olivier. Og så ' Casablanca' med Bogart og Bergman. Den kan man se igen og igen«.



Bøger

»Jeg har to udenlandske yndlingsforfattere Oscar Wilde har skrevet en lang novelle, ' Den lykkelige prins', som er en smuk historie, som jeg har læst højt for mine børnebørn til tårerne sprang. Den handler om en juvelbesat statue, som efterhånden giver alle sine juveler til de fattige. Og så Albert Camus. Skulle jeg ende på en øde ø, ville jeg gerne have ' Den fremmede' med«.

Billedkunst



»Jeg kan utrolig godt lide skulpturer. Man kan røre ved dem, der er noget stofligt ved det. Christian Lemmerz' skulpturer er jeg glad for. Og af de ældre Kai Nielsen og Gerhard Hennings. Af malerkunst vil jeg sige Michael Kvium. Jeg er ikke så vild med hans groteske billeder, men derimod med hans billeder af skove, hvor der altid bobler et eller andet under overfladen, samtidig med at de er idylliske«.



Musik

»Jeg elsker Mozarts klaverkoncerter«.

