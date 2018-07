Dansk podcast om orgasmer, kropsligt selvhad og venskab er en god indsprøjtning til et liv i 20'erne

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den handler normalt om tv, men undtagelsesvis er en podcast dagens fokus. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Simone Kamp om podcasten 'Fries Before Guys'.

I en tid, hvor det bare overhovedet ikke er vejr til at se tv hverken indenfor eller udenfor, er der nok mange, der ligesom undertegnede lytter mere til radio, musikstreamingtjenester og podcast. Men skal det være alvorligt, sommerflyvende eller melankolsk?

Podcasten Podcastserien ’Fries Before Guys’ udkommer hver uge med et nyt afsnit. Kan høres via www.podtail.com og i podcastapps.

Her rammer veninderne Nanna Hovgaard og Josephine Kuhn en meget fin balance i deres podcastserie ’Fries Before Guys’, som ærligt afspejler hverdagens humørsvingninger, når man er kvinde i 20’erne.

Mellem dage med stor tissetrang, tristhed og grineflip fortæller de to piger med rødder i det aalborgensiske om alt fra kæresteerfaring, uddannelseskrise, jahat-dag, sorg, orgasmer og overlevelse i det spæde voksenliv.

Paraderne falder, da Nanna afslører, hvordan hun begyndte at onanere for første gang som 6-årig med sin gule tøjdyrsspiril og som lidt ældre skruede bruserhovedet af og brugte vandstrålen til at få sin krop og ben til at sitre.

»For mig var det en hård spuling, jeg skulle have, for at det ligesom gjorde det. Så klitoris bare forsvandt ud i vandmasserne«, fortæller hun i afsnittet ’Doktor Love – Pt. 3’.

Pigerne taler om forventningspresset, at jagten på orgasmen kan fjerne nærheden, og hvor pissesvært det er at lukke den anden ind i den lyst, man har.

Filteret forsvinder helt, da Nanna fortæller, at hun kan komme på et minut og faktisk har gjort det under et par telefonsamtaler med Josephine. Josephine, der udbryder med et kæmpe grin: »Ha, ha, ha, jeg elsker det så højt!«, men samtidig er misundelig, for hun kan sgu da ikke komme på kommando og har faktisk svært ved det: »Gid det var mig, der kunne sprøjte to meter«.

Men i podcastserien kan man også høre Nannas stemme ryste, da hun fortæller om bruddet med sin kæreste. Om hendes arbejde med et kropsligt selvhad, og hvordan Josephines verden så ud, da hendes roomie pludselig begik selvmord.

’Fries Before Guys’ er indbegrebet af alt, intet og uperfekthed – så meget, at det indimellem også bliver lidt kedeligt.

Ordvekslingen sker i nogle afsnit så langsomt, at tankerne kan nå at flyve et andet sted hen. Præcis som i normale samtaler, der bare ikke indeholder guldkorn nonstop.

Og det er faktisk befriende. Pigerne snakker løs og skaber plads til, at man af og til tænker »Det der, det er så meget mig!« og lader lytteren finde personlig ro i det.

Nanna og Josephine gør sig ikke til eksperter, men hjælper hinanden med råd, som veninder gør.

Det er ikke alt, man som lytter kan spejle sig i, heldigvis, men bare det at ploppe ind, flade ud, drømme og høre med om andres oplevelser på en filterfri og intim måde, gør den lille times podcast reel og ærlig.

Bestemt et lyt værd.