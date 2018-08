Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Danmarks bedste kulturredaktion samler ugens vigtigste historier for dig der elsker bøger, musik, film og kunst.

Danmarks bedste kulturredaktion samler ugens vigtigste historier for dig der elsker bøger, musik, film og kunst. Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Politiken Kultur.

Tak for din tilmelding!

Bemærkelsesværdig bro får turister til at strømme til vietnamesisk resort I et forsøg på at trække flere turister til Bà Nà Hills er en ganske seværdig bro blevet opført, som blandt andet allerede er brugt som catwalk.