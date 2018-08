Brexit kan blive en kulturel katastrofe for briterne: Musik, teater og film rammes

Briterne skal skynde sig, hvis de vil nyde godt af kulturelle tilbud fra europæiske lande, hvad enten det handler om levende musik, dans, teater eller film. Efter Brexit bliver der færre af dem, de bliver dyrere, og det bliver tilsvarende vanskeligere for britiske kunstnere at optræde i EU-landene.

Det fremgår af flere rapporter fra britiske kulturinstitutioner og senest fra en helt ny rapport fra det britiske Overhus.

Diagnosen er ikke ment som en kampagne for en ny Brexit-afstemning eller et forsøg på vende folkestemningen og sikre fortsat britisk medlemskab af EU. Overhusets europaudvalg peger blandt andet på, at det med begrænsningen af den fri bevægelighed mellem EU og Storbritannien, som er et kardinalpunkt for den britiske regering, vil blive vanskeligt at tiltrække arbejdskraft til de britiske museer.

4 kulturelle konsekvenser af Brexit 1 Britisk kulturliv mister tilskud fra EU’s kulturfonde og regionalfonde. 2 Europæiske kulturarbejdere og eksperter får svært ved at arbejde på museer i Storbritannien. 3 Britiske musikere bliver hårdt ramt af eventuel visumtvang. 4 Briterne vil ikke være beskyttet af fælles regler om f.eks. intellektuel ejendomsret.

»Uden gensidige aftaler om bevægelighed for personer mellem Storbritannien og EU risikerer Storbritannien at opleve en faldende tilgang af uddannede kulturarbejdere«, hedder det blandt andet.

Ifølge organisationen Arts Council England udgør EU-borgere mindst 15 procent af de ansatte på de store britiske museer, heraf er mange eksperter.

The National Museums Directors’ Council og the Museums Association advarer i en fælles udtalelse mod at vanskeliggøre bevægelser over EU’s og Storbritanniens grænser.

»Det får en umådelig stor indflydelse på omkostningerne i forbindelse med museumsudstillinger, hvis de europæiske museer beder deres europæiske partnere om at dække de voksende omkostninger ved indrejse- og toldkrav«.

Andre sektorer vil også blive ramt, hvis EU og briterne ikke når til enighed om en særlig status for EU-borgere og briter efter Brexit, som det blandt andet er tilfældet for nordmænd og schweizere. Men briterne ønsker ikke en aftale med EU efter norsk eller schweizisk model, og timeglasset begynder at rinde ud.

En generel aftale om tiden efter Brexit skal være på plads senest i begyndelsen af november, hvis EU-landenes parlamenter skal have mulighed for at ratificere den. Brexit træder i kraft 29. marts 2019 ved midnat.

Creative Industries Federation, som er en paraplyorganisation for kulturorganisationer over hele Storbritannien, opregner i en rapport fire oplagte fordele for det britiske kulturliv ved medlemskab af EU.

Bevægelsesfriheden, som gør det muligt at udøve sit kunstneriske erhverv overalt i EU, adgang til europæiske støtteordninger, fælles regler for investeringer og forretningsdrift samt copyrightlovgivning og det forhold, at EU forhandler handelsaftaler og aftaler om intellektuel ophavsret med resten af verden.

Rædselsscenario ikke urealistisk

Der står også store beløb på spil. Den britiske kulturbudget er med 0,5 procent i forhold til bruttonationalproduktet beskedent. Britisk kulturliv nyder derfor godt af en række EU-programmer som Creative Europe samt midler fra de europæiske regionalfonde, som blandt andet deltager i finansieringen af film samt en række andre støtteforanstaltninger.

Liverpool, der i årtier var en kulturel ørken, fik for eksempel et gevaldigt skub fremad, da byen var europæisk kulturby i 2008. Nu har fire byer – Leeds, Belfast, Nottingham og Dundee – valgt at give afkald på deres kandidatur, og flere britiske analyser viser, at kulturlivet i især mindre byer vil blive ramt. Selv mindre europæiske støttebeløb hjalp dem for eksempel til at søge andre former for økonomisk hjælp og sponsorater til lokale musik- og teaterfestivaler.