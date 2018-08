Ældre københavnere: »Jeg ved ikke, hvorfra man får opfattelsen, at de ældre mennesker i København forsvinder« Som beskrevet i Politiken i går er ældre over 70 i det københavnske bybillede blevet et sjældnere syn. Antallet er mere end halveret de seneste 25 år. Men hvad oplever de ældre selv?

Passer det, at de ældre er på vej ud af København?

»Jeg har ikke opdaget, at de ældre forsvinder fra bybilledet. Jeg kommer jo sammen med en del ældre, og vi er alle sammen glade for at bo i byen. Jeg bruger ofte København og sidder for eksempel som nu og spiser min frokost i Tivoli et par timer næsten hver dag, fordi jeg bor i lejlighed, og vores have er ved at blive renoveret. Desuden planlægger mine venner og jeg ofte at tage rundt til forskellige ting i byen. Nu har det været meget varmt denne sommer, og vi er alle 70-80 år, så det er ikke blevet til så meget, men vores plan har egentlig været, at vi skulle udforske området omkring Ingerslevsgade, fordi der er blevet lavet så meget nyt og spændende«.

Går det for meget op i skateboardparker og andre tilbud til de unge, når byen skal fornyes?

»Det føler jeg ikke. Jeg føler faktisk, at der bliver lavet meget til de ældre. Vi har alle de tilbud, vi overhovedet gider have, både inden for svømmehaller eller ture. Der bliver jo arrangeret ture til alverdens steder efterhånden. Og hvis man er medlem af Ældresagen eller gymnastikforeninger, som jeg er, kan man også komme på mange ture. Jeg ved godt, at der bliver lavet meget for de unge i byen, men det skal der også. Tingene skal udvikle sig«.

Er der noget, du savner i København?

»Nej, det er der ikke. Jeg er meget i sommerhus på Bornholm også, og er der i lang tid af gangen. Men der er ikke noget, jeg savner i København. Der er alle de tilbud, man orker. Mig og de jævnaldrende, jeg kommer sammen med, synes, der er rigtig mange tilbud for os«.

Passer det, at de ældre er på vej ud af København?

»Nej, det er ikke min opfattelse. Jeg har godt læst og set, at der er kommet en masse unge mennesker til byen de senere år, men jeg føler ikke, at de ældre er forsvundet ud af byen. Jeg oplever masser af ældre mennesker omkring, hvor jeg bor, og på Christianshavn og omegn. Der er mange ældre mennesker, der sidder og hygger sig omkring kanalen og på de værtshuse, der er. Jeg ved ikke, hvor man får opfattelsen af, at de ældre mennesker i København forsvinder, fra. Jeg ser masser, der hvor jeg færdes«.

Hvorfor tror du, at nogle ældre flytter fra byen?

»Det er jo blandt andet fordi, at priserne på lejligheder især vokser kraftigt, så mange ældre har ikke råd til at finde sig et nyt sted i byen. Men det er jo ikke kun de ældre. De unge flytter også uden for byen for at finde noget, der kan betales«.

Er der nok tilbud til de ældre kontra, hvad der er til de unge?

»Der er mange aktiviteter ude i bylivet. Jeg føler ikke, der mangler noget i København. Der er masser af bænke, man kan sidde på, og hvad skal der ellers være for de ældre? Jeg mangler ikke noget og føler ikke, at de ældre bliver glemt, når bybilledet skal fornys. Min kone og jeg går ofte ud og hører musik – og især jazzmusik. Der er flere steder i København, hvor man kan komme hen og høre det. Når vi har gode somre, kan vi godt lide at sidde ude, drikke nogle øl eller noget kaffe, og det er der jo masser af muligheder for«.