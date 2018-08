Hyldede Trump, mens de hærgede: Britisk højreparti straffer medlemmer for angreb på socialistisk boghandel Aktivister begik hærværk mod boghandel i London, mens de hyldede Donald Trump. Episoden får UKIP til at suspendere tre medlemmer, der angiveligt var med i angrebet.

Det britiske højreparti UKIP har suspenderet tre medlemmer, der er mistænkt for at have deltaget i angrebet på en socialistisk boghandel i London lørdag.

Op mod 12 mennesker trængte sent på eftermiddagen ind i Bookmarks og væltede stativer og smed magasiner på gulvet, mens de blandt andet råbte »Trump, Trump!«.

Flere af aktivisterne var iført kasketter med teksten 'Make Britain Great again', og en enkelt havde en Donald Trump-maske på. De bar skilte med slogan som »Goodbye Fake News« og plakater, der beskylder den britisk public service-udbyder BBC for at være en hjernevaskende kult.

I en pressemeddelelse navngiver UKIPs leder Tony McIntyre de tre medlemmer, der er blevet suspenderet. Han lover desuden at undersøge forløbet.

Støtten vælter ind

Bookmarks kalder sig landets største socialistiske boghandel og sælger blandt andet materiale fra den britiske fagbevægelse.

Aktionen mod boghandelen har vakt opsigt i Storbritannien, og Bookmarks har modtaget masser af støtteerklæringer og pengebeløb, der skal hjælpe med at udbedre de relativt begrænsede skader på butikken.



Labourpolitikeren David Lammy tweetede:

»Normaliseringen af det yderste højre har allerede ført til kaos og hærværk i vores gader. At fascistiske bøller angriber en boghandel er den logiske konsekvens af en politisk bevægelse, der afviser fakta og eksperter. Vi er nødt til at være beredte«.

»Minder om National Front«

Noel Halifax, der var på arbejde, da demonstranterne trængte ind, siger, at butikken ikke er blevet angrebet, siden de højreradikale National Front huserede i området i 1970'erne.

»Stemningen i dag minder lidt om dengang«, siger han til The Guardian.

Angrebet på boghandlen er foreviget på Youtube under titlen 'Make Britain Great Again invades Communist Bookstore'.

Ingen kom til skade under episoden, og der er indtil videre ikke anholdt nogen i sagen.