Støj og skrald breder sig voldsomt i København Vi skal alle sammen være her. Men det princip kan være svært at efterleve i en by med vokseværk. Og det medfører langt flere klager.

København vokser. På mange måder. Der bygges metro, boliger og store erhvervsdomiciler overalt.

Samtidig indtager stadig flere turister, indbyggere og gæster byens rum – hvilket har været specielt tydeligt i dette års exceptionelt varme og solrige sommer.

Alt sammen umiddelbare kendetegn for en pulserende, spændende og levende storby i rivende udvikling. Men desværre er der også en bagside.

I juni og juli i år er antallet af klager over støj sammenlignet med samme periode sidste år steget med 90 procent – altså næsten en fordobling af de 285 klager i 2017.

Serie Hvem tilhører byens rum? Københavnerne er rykket ud på gaden. Flere indbyggere, flere turister og flere gæster flokkes i byens rum, samtidig med at hovedstaden kåres til en af verdens bedste byer at bo, cykle og bade i. Men føler alle sig hjemme? Vi ser på livet i byen og på kulturen, der afspejler det. Hvad taber vi, og hvem er taberne, når de velhavende, unge og udadvendte vinder frem i byens rum?Kapitel 1: Livet er rykket ud på gaden og i vandet (www.politiken dk/6648719) Kapitel 2: Fra smogalarm til bylivskvalme (www.politiken.dk/6649049). Kapitel 3: En by uden ældre. Kapitel 4: Antiturisme. Vis mere

Tal på området 90procent flere klager over støjgener er indgivet i juli og juni sammenlignet med 2017. 42procent er antallet af klager over støjgener i perioden januar til juli steget sammenlignet med 2017. Sammenlignet med 2016 er antallet steget med 108 procent. 622tons mere affald end gennemsnittet fra januar til juli i 2012, 2013, 2015 og 2016 er indsamlet på gader og i affaldsspande i København i 2018 Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Samtidig producerer de mange brugere af byen mere skrald, og desværre er de ikke alt for gode til at ramme skraldespandene.

Affald bliver et problem i kombination med dårlig adfærd Ninna Hedeager Olsen (EL), teknik- og miljøborgmester i København

Det viser en gennemgang af nye tal fra Teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune, som har opgjort, hvor meget skrald der er tømt fra byens affaldsspande og fejet op fra gaderne i perioden 2016 til og med juli 2018. For samme periode har man også opgjort antallet af klager over støjgener. Og tendensen er tydelig: Københavnerne klager mere, og der produceres mere affald.

At antallet af klager specifikt i juni og juli måned er steget så markant, kan skyldes det varme vejr, som får folk til at opholde sig udenfor til den lyse morgen.

For når solhungrende horder indtager gaderne med Aperol i hånden til langt ud på natten, generes de søvnhungrende 8-16-jobbere, der i forsøget på at fange en svalende brise har åbnet samtlige vinduer på vid gab og derfor tvinges til at opholde sig på første parket til nattens symfonier.

Men ser man på årets 7 første måneder og sammenligner med samme periode sidste år, er antallet af klager stadig steget med 42 procent.

Og det er der flere årsager til. Blandt andet at København de senere år har arbejdet på at skabe et godt byliv, med alt hvad det indebærer af gode byrum, arrangementer og et godt natteliv, lyder det fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i en mail til Politiken.

Men en del københavnere har fået nok af den fest, der mange gange fortsætter til den lyse morgen, siger borgmesteren og påpeger, at det er blevet nemmere at klage, hvilket også forklarer en del af den store klagestrøm:

»For et par år siden har vi fået et meget klart signal fra beboere i blandt andet Indre By, på Island Brygge og på Nørrebro om, at festen har taget overhånd, og at det i nogle kvarterer er en udfordring at få sin nattesøvn«.

Derfor arbejder teknik- og miljøudvalget i disse år på at finde en bedre balance mellem det gode byliv og muligheden for at bo i byen inden for de områder, de har ansvaret for:

»Vi prøver blandt andet at skabe en bedre spredning af støjende arrangementer, vi har skærpet støjgrænserne for Distortion og andre musikarrangementer, og vi har gjort det nemmere for københavnerne at klage«, lyder det fra Ninna Hedeager Olsen.