Souldronningen Aretha Franklin er alvorligt syg Tidligere på året måtte Aretha Franklin aflyse en række koncerter. Nu er hun ifølge kilder alvorligt syg.

Soulsangerinden Aretha Franklin er alvorligt syg. Det bekræfter flere personer tæt på den 76-årige sangerinde mandag.

»Jeg er meget ked af at fortælle, at souldronningen og min gode ven Aretha Franklin er alvorligt syg. Jeg talte med hendes familiemedlemmer til morgen«, skriver Evrod Cassimy, der er reporter ved den lokale tv-station WDIV-TV i Detroit, på Twitter.

»Fik lige en chance for at tale med Aretha Franklin. Hun hviler sig og er omgivet af nære venner og familie, skriver han omkring klokken 17 dansk tid og lover en snarlig opdatering.

En anden ven af familien, der ikke ønsker sit navn frem, bekræfter ligeledes over for nyhedsbureauet AP, at Der var ikke umiddelbart flere oplysninger fra kilden, der

Tidligere mandag oplyste Roger Friedman, som er journalist og ven af familien, at Aretha Franklin befinder sig i Detroit, hvor hun er omgivet af sine nærmeste.

Det skriver han på netsiden Showbiz 411.

Friedman tilføjer, at Aretha Franklins familie og venner beder om, at både den legendariske sangerindes og familiens privatliv respekteres.

Det er ikke officielt bekræftet fra familiens side, at sangerindens tilstand er alvorlig.

Hædret med 18 Grammyer

Aretha Franklins karriere strækker sig over mere end et halvt århundrede. hun er især kendt for soulklassikeren 'Respect' fra 1967, 'Think' fra 1968 og 'I Say A Little Prayer' fra samme år.

Hun er gennem tiden blevet hædret med ikke færre end 18 Grammyer for sin musik, blandt andet også for hittet 'I Knew You Were Waiting For Me', som var en duet med den afdøde britiske sanger George Michael.

I 1987 blev hun den første kvinde, der blev optaget i Rock and Roll Hall of Fame.

I 2009 sang hun ved præsident Barack Obamas indsættelse.

Aretha Franklin blev diagnosticeret med kræft i 2010.

Tidligere i år aflyste hun en række planlagte koncerter, efter at hendes læge havde beordret hende til at hvile sig.

Hendes seneste optræden fandt sted i november 2017, hvor hun sang ved et velgørenhedsarrangement i New York, hvor overskuddet gik til sangeren Elton Johns aids-fond.

ritzau