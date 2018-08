Overblik: Realitystjernen Omarosas beskyldninger mod Trump Donald Trumps tidligere toprådgiver skriver blandt andet, at han er racist, sexist og mentalt forstyrret, og at alle i Det Hvide Hus er fulde af løgn.

Den tidligere reality-stjerne og toprådgiver for Donald Trump, Omarosa Manigault Newman, kommer med en række beskyldninger mod sin tidligere arbejdsgiver og staben i Det Hvide Hus i bogen 'Unhinged':

1. Der findes optagelser hvor Trump bruger ordet nigger om afro-amerikanere.

2. Trump er sexist og kom med mange seksuelle bemærkninger om de kvindelige deltager i reality-showet, 'The Apprentice'.

3. I stedet for Biblen ønskede Trump af aflægge præsident-ed på sin egen bog, 'The Art of the Deal'.

4. Trump gennemtyggede og sank et notat fra sin tidligere advokat Michael Cohen, fordi han var bange for, at notatet slap ud. Cohen er i dag anklaget for svindel og mistænkt for at bruge kampagne-penge til at betale pornostjernen Stormy Daniels for at tie om sit forhold til Trump.

5. Trump lider af vrangforestillinger og psykiske problemer.

6. Alle lyver i Det Hvide Hus.

7. Stabschef John F. Kelly truede med at ødelægge hendes omdømme, hvis hun ikke holdt tæt med, hvad der foregik i Det Hvide Hus.

8. Trump fik i 2011 overtalt hende til ikke at lægge sag an mod National Enquirer og udgiveren, hans ven David Pecker, mod at hun i stedet fik et job på bladet.

9. Trump har kaldt sin søn Donald Jr. for dum og 'a fuck up' utallige gange.

10. Vicepræsident Mike Pences stab kalder ham præsidenten og venter bare på, at han overtager embedet efter Trump.