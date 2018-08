Kogebogsbibliotekets svar på Spotify: Snart kan du få alverdens kogebøger på abonnement Fra efteråret kan du få adgang til alverdens kogebøger og opskrifter gennem den nye digitale abonnementsservice CKBK, der kaldes for »kogebogens svar på Spotify«.

Glem alt om kogebøger fedtet ind i stegefedt og opskrifter klistret ind i gamle dejrester. Til efteråret kommer CKBK - et online kogebogsbibliotek med 100.000 opskrifter og 500 kogebøger, der med tiden kun vil blive flere.

For et månedligt beløb svarende til cirka 60 kroner kan man få adgang til »de bedste og mest essentielle kogebøger«, der er skrevet gennem tiden. Som en kogebogens pendant til Spotify.

Ingen har endnu grebet muligheden for at lave det bedste kogebogsindhold radikalt mere brugbart og tilgængeligt ved at samle det online til et fast månedligt abonnementsbeløb Matthew Cockerill

Projektet startede i 2015, da iværksætteren Matthew Cockerill, udgiver Jon Croft samt forfatteren Nadia Arumugam med '1.000 Cookbooks' sigtede efter at samle de bedste kogebøger ét sted.

Herefter har det taget fart og udviklet sig til CKBK - et projekt, der ifølge Matthew Cockerill bare »skreg på at blive gjort«:

»Kogebøger er blevet ved med at være et succesfuldt område inden for udgivelser på print, men ingen har endnu grebet muligheden for at lave det bedste kogebogsindhold radikalt mere brugbart og tilgængeligt ved at samle det online til et fast månedligt abonnementsbeløb«, siger han til Publishers Weekly.

Et kaninhul af kulinarisk indhold

CKBK er ikke bare designet således, at folk kan tilgå kogebøger skrevet af diverse kendte forfattere.

Platformen indeholder også omfattende krydsreferencer og anbefalinger, der ifølge folkene bag det online kogebogsbibliotek gør det muligt for brugerne at »falde ned i et kaninhul«, hvor de kan udforske det bedste kulinariske indhold.

Siden juli har folk gennem Kickstarter, en platform hvor man kan søge finansiering til sine projekter ved crowdfunding, kunnet donere penge til CKBK.

Og det er gået over al forventning: I alt 55.000 amerikanske dollars svarende til omkring 360.000 kroner er blevet samlet ind - et beløb, der overstiger det oprindelige mål på 25.000 dollars.

Allerede i september får de, der har doneret mere end 59 dollars - eller 390 kroner - til projektet adgang til kogebøgerne. De i alt 5.000, der har skrevet sig op på CKBKs venteliste, samt resten af verden forventes at få adgang til de mange kogebøger i oktober eller november.