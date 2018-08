Katrine Marie Guldager: Forestil dig, at du vågner ved, at din ven tvinger dig til sex

Forestil dig, at du efter et møde overnatter hos en ven. Efter at du er faldet i søvn, vågner du ved, at din ven tager halsgreb på dig og tvinger dig til sex til trods for, at du siger nej. Allerede her springer kæden af for de fleste. For selvfølgelig sker det ikke for dig, at du bliver voldtaget og slet ikke en af ven. Der er jo ingen voldtægtsmænd i din omgangskreds, vel? Naturligvis ikke.

Herefter er mulighederne mange. Hvis du tilhører flertallet i statistikken, anmelder du slet ikke voldtægten. Du kæmper selv videre med et livslangt, ubehandlet traume. Under 15 pct. anmelder (skønner Det Kriminalpræventive Råd). Af dem er det kun en mindre del, der bliver sigtet af politiet, og af dem er det en forsvindende lille del, der dømmes. Ud af 4.700 voldtægter og voldtægtsforsøg (igen et skøn fra Det Kriminalpræventive Råd) er der årligt cirka 50-60 sager, hvor der falder dom.

Efter et overfald vil du sandsynligvis være i chok. Du vil rage rundt og ikke have styr på, hvad der egentlig skete

Skulle du alligevel høre til dem, som synes, at der skal være konsekvenser, når andre mennesker overfalder dig, så forbered dig på, at vejen er lang og stenet.

Efter et overfald vil du sandsynligvis være i chok. Du vil rage rundt og ikke have styr på, hvad der egentlig skete. Nøjagtig ligesom i sager med hustruvold eller sager, hvor børn bliver udsat for overgreb af de mennesker, der skulle være deres beskyttere. Din hjerne vil kæmpe en hård kamp med at forstå, hvad der skete. Den vil nægte at tage det ind. Reaktionen er også velkendt fra andre former for chok. Ved dramatiske dødsfald for eksempel.

Efterhånden begynder din hjerne at forstå, at du faktisk blev voldtaget. Der melder sig mange spørgsmål. Skal du undersøges? Skal du melde det? Skal du tale med din overgrebsmand? Du er ret dårlig til at træffe beslutninger. Du er i chok. Du vil i bad. Du vil vaske hele den ubehagelige oplevelse af dig. Det er som et mareridt, du bare gerne vil vågne af. Du går rundt i byen på må og få, du kan ikke tage vare på dig selv. Det er kun med hjælp af gode venner, at du langsomt forstår, hvad der er sket.

Herefter skal du afhøres af politiet. Du skal gennemleve det hele igen, du skal ned i alle enkeltdetaljer, fremmede mennesker stiller intime spørgsmål om dit underliv. Efterfølgende får du intet at vide. Det er jo ikke din sag. Du er bare vidne. Du aner ikke, om din gerningsmand er blevet afhørt. Du aner ikke, om du kan vente repressalier fra hans side. Månederne går. Du lever i en slags lovløs tilstand, dit liv er på standby. Det går ud over din mand, det går ud over dine børn. Selvfølgelig.

Det bliver ikke bedre, da du kommer i retten. Her oplever du, at tiltalte lyver. Han bliver ved med at sige, at du gerne ville. Det er dit ord mod hans. Og dog: Der er billeder af de fysiske mærker på din krop, der er en udtalelse fra Center for Seksuelle Overgreb, der er vidneforklaringer, der støtter din forklaring.

Men mareridtet fortsætter, din gerningsmand frifindes.

Retten lægger til grund, at den formodede gerningsmand faktisk tog halsgreb på dig. Det kan dokumenteres, at du havde blå mærker på kroppen. Men det er skam ikke nok, og hvorfor ikke? Jo, for vold under samleje er ikke det samme som forsætlig vold under samleje, opdager du nu.

Nu er du også ved at kaste op over lovgivningen. Over måden, vi behandler voldtægtsofre på i Danmark

En mand kan godt have været voldsom og givet sin ikke-samtykkende sexpartner fysiske skader, uden at det var med vilje, lyder det i rettergangssprog. Måske var han bare ikke opmærksom? Lidt dum? Sådan er lovgivningen i dag. Hvordan ved man for resten, om noget er med vilje? Det ved man kun ved at komme helt ind i gerningsmandens hoved, og hvordan kommer man derind?