Men hvordan er det egentlig at bo på den måde i dag? I denne serie besøger vi tre forskellige, veletablerede kollektiver.

Frihed, lighed og fællesskab var idealer, som dele af befolkningen satte højt i 1968 og årene derefter. Det passede til tidsånden at bo i kollektiv.

50 år senere er Maos Lyst stadig fyldt med kollektivister: »I mit tidligere kollektiv blev jeg irriteret over, at folk meget levede deres egne liv. Her lever vi sammen« Efter 50 år er Maos Lyst stadig kollektiv med stort K, hvor flere af de nuværende beboere er flyttet til, fordi de savnede mere fællesskab i de kollektiver, de kom fra. Og med hele tre nyfødte i 2018 har fællesskabet fået både nye muligheder og udfordringer.