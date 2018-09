Godset Svanholm blev lavet om til kollektiv for 40 år siden: De har malket køerne lige siden, men et bollerum har de aldrig haft

I slutningen af 2014 sad Anders Skjelmose og hans hustru i Katmandu og talte om, hvor de gerne ville bo med deres to børn, når de skulle hjem til Danmark igen efter at have arbejdet i Afrika og Asien i en årrække.

»Vi kunne ikke se os selv i vores gamle lejlighed i København, vi ville ikke bo i et parcelhuskvarter, og vi snakkede om, at det godt kunne blive ensomt at bo langt ude på landet. Pludselig kom vi i tanke om Svanholm, hvor vi er kommet gennem årene, fordi nogle af vores venner bor her. Så vi skrev til Svanholm. Fire måneder efter var vi flyttet ind«, siger Anders Skjelmose, mens vi sidder ved et havebord uden for Svanholms store fælleskøkken.

Foto: Martin Lehmann Der bor 80 voksne og 55 børn på Svanholm. Størrelsen gør, at en skilsmisse ikke smadrer fællesskabet. »Det kan en skilsmisse gøre i et lille kollektiv«, siger Poul Henrik Hedeboe (øverst). Han har boet på Svanholm, siden kollektivet blev grundlagt i 1978. I dag har det status som landsby.

Anders Skjelmose er 46 år gammel og dermed en del af det generationsskifte, som de seneste år er blevet gennemført i kollektivet, der fyldte 40 år den sidste dag i maj i år.

Svanholm Gods er med sine 420 hektar jord, 53 kilometer fra København, et af Danmarks mest kendte kollektiver. Og der blev skrevet danmarkshistorie allerede ved stiftelsen i 1978. Det var aldrig før sket, at et gods blev købt af et kollektiv. Forud for overtagelsen var da også et langt forløb for at drible uden om den daværende landbrugslov, som ikke tillod et kollektiv at overtage godset.

Nye værdier

Da Svanholm-kollektivet blev grundlagt, havde kollektivtendensen eksisteret et tiårs tid i Danmark.

Serie Kollektivkultur i 50 år Frihed, lighed og fællesskab var idealer, som dele af befolkningen satte højt i 1968 og årene derefter. Det passede til tidsånden at bo i kollektiv. Men hvordan er det egentlig at bo på den måde i dag? I denne serie besøger vi tre forskellige, veletablerede kollektiver. I dag: Svanholm Gods, Hornsherred

Maos Lyst, Hellerup

Den Selvforsynende Landsby, Sydfyn Vis mere

Fra sidste halvdel af 1960’erne og igennem 1970’erne valgte flere og flere, især unge, at flytte mange sammen i lejligheder eller huse for at udleve idealer om fællesskab, lighed og frihed. Værdierne hang sammen med tankerne bag ungdomsoprøret i 1968 og de sene tresseres hippiebevægelse.

Kollektiverne var en protest både mod kernefamiliens isolation, mod det voksende forbrugerræs i et kapitalistisk, vestligt samfund med velstandsstigning og mod det autoritære samfundssystem. Tidsånden i 1960’erne og 1970’erne tillod dele af befolkningen at eksperimentere på mange måder og også med boformer. Frihed, lighed og fællesskab var nogle af idealerne bag kollektivtanken og bag eksperimenter som Thylejren, der opstod i 1970, og Christiania, der blev grundlagt i 1971.

Efter de eksperimenterende 1970’ere fulgte de stramme 1980’ere. Kollektiverne blev færre og færre gennem mange år, men i de senere år er noget af tankegangen bag kollektiver blevet mere synlig igen.

Der findes ingen officiel statistik over udviklingen i antallet af kollektiver, men der synes igen at blive grundlagt flere af dem i takt med, at interessen også stiger i dele af befolkningen for at bo flere generationer under samme tag, for at flytte i oldekolle som ældre, for deleøkonomi og i det hele taget for ressourcebesparelser.

Men hvordan er det gået med værdierne i nogle af de kollektiver, der var med til at skrive danmarkshistorien i 1960’erne og 1970’erne? Hvordan har kollektivværdierne udviklet sig siden dengang? Det undersøger vi ved at besøge tre af dem i denne artikelserie.

Og vi begynder her på Svanholm, som er det eneste danske kollektiv, der – med få væsentlige ændringer – gennem alle årene har fremmet ligheden mellem beboerne ved at bevare ideen om fællesøkonomi.

I kollektivets tidlige år betalte alle voksne al deres indtægt til fælleskassen og fik hver et bestemt beløb i lommepenge. Da det på et tidspunkt var nødvendigt at tiltrække yngre mennesker til kollektivet, ændrede man i reglerne for fællesøkonomi. Alle beboere fik flere penge at råde over selv. I dag betaler alle i udgangspunktet 80 procent af bruttoindtægten til Svanholm og kan selv disponere over resten. Dog betaler man en højere procent til fælleskassen, hvis man har en årsindtægt over et vist beløb.

Ændringerne hjalp: Generationsskiftet blev gennemført, så gennemsnitsalderen i dag er omkring 35 år, hvilket vil sige omtrentlig som i kollektivets begyndelse i 1978.

Madordning for 135 mennesker

Nogle af beboerne sidder lige nu uden for fælleskøkkenet, taler dæmpet sammen og nyder solen efter at have spist frokost. De eneste markante lyde lige nu her midt dagen er enkelte børnestemmer og fuglekvidder. Fra bænkene ved havebordene er der udsigt til den imposante 3-fløjede hovedbygning fra 1744 og ellers til træer og himmel, så langt øjet rækker.

Hovedbygningen med dens sale, hvoraf en i dag bruges til blandt andet kollektivets fællesmøder, har haft sin nuværende form i knap 300 år. I den bor en del af de cirka 80 voksne og 55 børn, som nu udgør kollektivet.

Andre bor i ombyggede lader og i ældre ejendomme på den anden side af hovedvejen op til godset. Seks dage om ugen kan alle enten spise i salen ved fælleskøkkenet eller tage maden med hjem til deres egen bolig i et af landets ældste kollektiver.

Bor man på Svanholm, kan man altid efter behov tage råvarer som æg, kød, mælk, brød, grøntsager, mel og gryn i Svanholms spisekamre, hvoraf det ene er et walk-in køleskab. Det meste af maden er produceret på stedet, også kødet, og alt er økologisk.

Maden samt udgifter til husleje, skat, vand, varme og elektricitet, forsikring, bredbånd, rengøringsartikler og ret meget andet er en del af fællesøkonomien på Svanholm. Det private forbrug af el, varme og varmt vand kommer i øvrigt fra CO 2 -neutrale kilder – vind og flis.

Politisk skepsis

Både i forbindelse med købet af godset og også efter at kollektivet var flyttet ind, mødte projektet skepsis fra myndighedernes og politikernes side. Kunne et hippiekollektiv finde ud af at passe huse og jorde på et helt gods? Den daværende socialdemokratiske landbrugsminister Poul Dalsager troede ikke på det. Dagen efter at kollektivet overtog Svanholm Gods, stod der i Frederiksborg Amts Avis:

»Landbrugsminister Poul Dalsager er en af dem, som stiller sig tvivlende til kombinationen Svanholm og kollektivet. Han tror ikke, den vil bibringe dansk landbrug noget nyt. Der kan ikke drives landbrug på den måde, siger han til Amtsavisen«.