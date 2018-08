Den smalle litteratur lider: Ny online boghandel kommer små forlag til undsætning En ny online handelsplatform for små forlag skal gøre den smalle litteratur i stand til at kæmpe om læserne på lige fod med bestsellerne.

Den nye digitale boghandel, Mikrofest, skal være redningskransen til den smalle, mindre udbredte litteratur, der drukner blandt storsælgende krimier og andre bestsellere i konkurrencen om læsernes opmærksomhed.

Mikrofest skal som handelsportal for små forlag, der er under pres, forsøge at øge salget af den smalle litteratur i Danmark.

»Den udfordring, vi hele tiden ser, og som jeg også oplever på mit eget forlag, er, at ens bøger forsvinder i moradset af alle mulige andre bøger. Ens bøger kan jo sagtens ligge på Saxo.com og så videre, men den ligger jo ikke profileret på forsiden, og hvis den ikke er anmeldt i aviserne eller står på hylderne i boghandlen, er det svært at få den solgt«, siger forlægger Christel Sunesen til Mediawatch.

Hun har sammen med forfatter Lars Emil Foder stiftet Mikrofest. Platformen har allerede nu modtaget 100.000 kroner fra Statens Kunstfond og 50.000 kroner fra Fonden Roskilde Festival. Pengene skal bruges til at udvikle portalen, der forventes at være klar i 2019.

Kun litteratur af høj kvalitet

For at et forlag kan blive en del af Mikrofest, skal det leve op til en række krav. Eksempelvis kan selvudgivere ikke blive en del af portalen, og forlagene skal have udgivet mere end tre bøger.

Litteraturen skal ligeledes være af høj kvalitet, og eftersom at det er et spørgsmål om vurdering, får Mikrofest et litterært panel. Det skal tage stilling til, hvem der kan blive en del af den online boghandel, fortæller Christel Sunesen.

Panelet skal bestå af fagfolk, der har udtrykt interesse for den mindre litteratur og skal sikre, at den litterære kvalitet altid er i top.

»Det er for at sikre, at det er nogle bøger, der virkelig gør en forskel. Sitet skal ikke hjælpe til at fremme salget af flere krimier i Danmark for eksempel. Så skal det være en eksperimenterende krimi i hvert fald«, siger Christel Sunesen til Mediawatch.

Et frivilligt foretagende

Hverken Christel Sunesen eller Lars Emil Foder tjener penge på Mikrofest. Faktisk arbejder de helt og aldeles frivilligt, og sådan vil det fortsætte, indtil den digitale boghandel sælger sin første bog.

Hvor almindelige boghandlere normalt tager op til 40 procent af salgsprisen, vil Mikrofest nøjes med omkring 30 procent.

»Det er ud fra tanken, at så meget som muligt skal gå til forlæggerne og forfatterne, men at det selvfølgelig stadig skal kunne løbe rundt«, siger Christel Sunesen.

De seneste 10 år er antallet af små forlag og såkaldte mikroforlag, der kun udgiver en eller to titler om året, steget. Langt de fleste af dem er økonomisk uafhængige og udgiver oversat litteratur, mens meget få udgiver ny dansk litteratur.