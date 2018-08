Britiske kulturpersonligheder efter bombning af Gaza-kulturcenter: »Det er et frygteligt tab for et i forvejen isoleret samfund« 14 af Storbritanniens førende instruktører og manuskriptforfattere fordømmer i åbent brev bombningen af stort kulturcenter i Gazastriben. Ifølge det israelske militær, der står bag bombningen, blev centret brugt til militære formål.

Storbritanniens førende instruktører og manuskriptforfattere fordømmer den israelske bombning af stort kulturelt center i Gazastriben. De kalder det for et »frygteligt tab for et i forvejen isoleret samfund«. Det skriver The Guardian.

I et åbent brev skriver 14 personligheder fra UK Theatre inklusiv chefen for National Theatre, Rufus Norris, og dramatikeren Caryl Churchill, at de fordømmer den »totale destruktion« af Said al-Mishal kulturcenter.

»Vi støtter vores kære venner og kolleger, der beskriver deres store vrede og dybe smerte over udslettelsen af dette symbol på palæstinensisk kultur og identitet, mens de sørger over tilintetgørelsen af et af de største steder til teater- og musikoptrædener i det belejrede Gaza«, skriver gruppen i brevet.

De 14 kulturpersonligheder i åbent brev til The Guardian

Said al-Mishal centret blev set som et kulturelt landmærke i Gaza, hvor det ikke bare husede teater, bibliotek og kontorer til kunstnere. Det fungerede også som fritidscenter for børn, der er blevet påvirket af det sidste årtis krige mellem Israel og Hamas.

Brugt til militære formål

Said al-Mishal kulturcenter blev jævnet med jorden den 9. august, da det israelske militær sendte mere end 150 missiler mod Gaza. Samtidig skød de palæstinensiske militante mere end 180 raketter og mortergranater ind over det sydlige Israel.

Tre palæstinensere blev dræbt heriblandt en gravid kvinde, et barn og et bevæbnet Hamas-medlem. Adskillige israelere blev ligeledes såret under kampene.

Den israelske hær fortalte efter angrebene, at kulturcentret »blev brugt af Hamas-terrororganisationens interne sikkerhedsstyrker til militære formål«.

Kunstnerne, der arbejdede på centret, har efterfølgende på det kraftigste afvist alle beskyldninger om, at kulturcentret blev brugt til militære formål.