Seks hjerter: De danske kirkevægge har sex, vold, engle, djævle og liderlighed i overflod Fanefjord Kirke er første stop i denne artikelserie, hvor kunstanmelder Mathias Kryger – som hverken er døbt eller konfirmeret – besøger en række af landets kristne bedehuse og lugter sig frem til de kalkmalerier, der gemmer sig bag de tykke mure.

Et betuttet orgie af kønsløse kroppe, der bliver ført mod Helvede af en rustrød djævel malet som en silhuetfigur med potente spidse horn, spidse ører og en lang næse og hage. Djævlemunden udviser en kåd sult. Lige så kåd er djævelen, når den med opspilede kuglerunde øjne tager notater, imens to kvinder sidder og sladrer. Sladder i kirken er et no-go, noget fanden har skabt.