Åh, jeg be'r: Danmark mangler en høflighedsfrase som det italienske 'prego'

Sommerferien er afløst af hverdagen. I takt med at det afsvedne brune græs er blevet grønt den sidste uges tid, sidder vi mere og mere med hovedet i computeren i stedet for ude i solen. Min ferie blev holdt i Toscana i år, men det eneste italienske, der er i min hverdag nu, er den frygtelige ulykke med den sammenstyrtede bro i Genova.

Ugens ord Marianne Rathje skriver på denne plads hver mandag. Hun er postdoc ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet og har før bl.a. forsket ved Dansk Sprognævn.

Og dog. Tilbage er en masse dejlige italienske minder. F.eks. om de uovertrufne pastaretter, vi fik serveret af de venlige italienske tjenere. Min sproglige interesse blev vakt af tjenernes konstante prego. Både når de kom hen til vores bord for at tage mod bestilling, når vi havde afgivet bestilling, når de gav os retterne, og når vi sagde grazie. Jeg er ikke italienskkyndig, men jeg kan læse mig frem til, at ’prego’ egentlig betyder ’jeg beder’, altså en form af verbet ’pregare’, ’at bede’. Det kan oversættes til dansk med ’værsgo’, ’det var så lidt’, ’selv tak’, ’ingen årsag’, ’velbekomme’, ’venligst’ eller ’åh, jeg be’r’.

Som et barn i en slikbutik

Det sidste lyder som noget, man kunne høre frøken av min arm-Hollenberg sige i ’Matador’, ikke noget, man siger i dag, selv om det stadig er med i den moderne ordbog. Men tidligere var ’åh, jeg beder (for alting)’ et høflighedsudtryk som svar på en undskyldning eller en taksigelse ligesom at sige ’ingen årsag’ eller ’det er ikke noget at tale om’ – i dag ville vi vel sige ’det var så lidt’, ’det skal du ikke tænke på’, ’det er i orden’, ’det er okay’.

Så ligesom ’prego’ betyder ’jeg beder’, har vi på dansk i hvert fald haft ’jeg beder’, der som det italienske blev brugt som en høflighedsfrase – vores udtryk kommer bare fra tyske ’ich bitte’.

Men på dansk er vi altså ikke velsignet med hverken ’prego’, ’bitte’, ’please’ eller andre lignende standardhøfligheder. Når en dansk tjener tøffer hen til gæsterne ved et bord på restauranten og er klar til at tage imod bestilling, hører man ikke ’værsgo’ som på italiensk, men snarere ’hvad kunne I tænke jer?’ Man kommer til at føle sig, som om man er et barn i en slikbutik med frit valg på alle hylder, og sådan er det måske også, hvis man har pengepungen i orden.

I butikker er der andre høflighedsindledninger end på restauranter. Da jeg var barn i 70’erne, legede vi købmand med rigtige mælkekartoner, som min mor havde vasket af, og gamle havregrynspakker, som hun havde tapet sammen, så de så ud som nye. Det var ikke de plastikefterligninger af madvarer, der findes i dag. Og når man stod der som barn bag sit plastikkasseapparat fra BR – mon det er mobilepay eller dankortautomat i dag? – så sagde man med stolt mine: ’Hvad skulle det være?’.

Det er en gammel frase, som ekspedienter har brugt i årtier. I den gamle ordbog kan man finde udtrykket beskrevet således: »i spørgsmål om, hvad man må byde en gæst, hvad en kunde ønsker olgn.«. Efterfølgende er der et eksempel fra en dialog fra Henrik Pontoppidans roman ’Skyer’ fra 1890: »Skal det være en Bajer til? – Nej Tak«. Og så er der et eksempel på netop butiksvarianten fra en oversættelse af D.H. Lawrences roman ’Sønner og elskere’, som Tom Kristensen udarbejdede i 1935: »Hvad skulde det være, Walter?’ raabte en Stemme, saa snart som M. kom til Syne i Døren (til restaurationen)«.

Ordre pakket høfligt ind

I dag siger ekspedienterne i butikkerne ikke længere ’hvad skulle det være?’, men ’hvad kan jeg hjælpe med?’ – måske inspireret af ’how may I help you?’. Oftere og oftere hører man også ’kan jeg hjælpe den næste?’, som er mere samlebåndsagtigt og gerne bruges af medarbejdere i 7-Eleven eller andre steder, hvor det skal gå stærkt. Her fungerer det ikke som en høflig indledning, snarere som ’gå nu for fanden hen til min kasse, så jeg kan ekspedere dig, langsomme læs!’ En ordre i en høflig indpakning.