Auktion: Det her er verdens dyreste baseball Den dyre bold blev gemt i en bankboks indtil 1991.

Hvis man ikke er amerikaner eller har levet i USA, kan det være svært at forstå, hvorfor deres avancerede udgave af rundbold er noget særligt. Men en auktion for nylig viste, at spillet med bat, bold og baser har en helt særlig plads i de amerikanske sportshjerter.

En bold fra 1939 med autografer fra en række af de første baseball-legender har på en auktion indbragt 4 millioner kroner.

11 af de 12 baseball-legender, der ved åbningen af Baseball Hall of Fame i Cooperstown i New York blev udnævnt til at være de største i sportens historie, har sat deres signatur på bolden.

De 11 er: Connie Mack, Honus Wagner, Tris Speaker, Napoleon Lajoie, Cy Young, Walter Johnson, George Sisler, Eddie Collins, Grover Cleveland Alexander, Ty Cobb og Babe Ruth. Alle spillere, der bliver anset for at være de bedste nogensinde.

Den 12. baseball-legende, Lou Gehrig, var i live ved åbningen, men dødeligt syg, og kunne derfor hverken deltage i åbningsceremonien eller signere bolden.

Det var baseballspilleren Marv Owen fra White Sox, der ved indvielsen af Baseball Hall of Fame gik rundt til legenderne og fik dem til at signere bolden. Han gemte siden sit livs souvenir i en bankboks frem til sin død i 1991, skriver Sporting News.

Legendernes bold er den suverænt dyreste signerede baseball, der nogensinde er solgt i USA. Den tidligere rekord er fra 2012 og lød på 2,5 millioner kroner for en bold med Babe Ruths signatur.