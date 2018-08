Fra islandske sagaer til kold krig: Duoen bag podcastsucces lancerer nyt historiemagasin for Politiken De to værter fra den populære historiepodcast ’Kongerækken’ skal fra oktober kuratere et nyt historiemagasin for Politiken. Politiken Historie skal give læserne det historiske perspektiv, der mangler i nyhedsdækningen, siger journalist Anders Olling og historiker Hans Erik Havsteen. Og gerne få dem til at ryste lidt på hovedet af, hvordan folk opførte sig i gamle dage.

For tre år siden satte Anders Olling og Hans Erik Havsteen sig ind bag et par mikrofoner for at fortælle om de danske regenter. De fik ikke løn for det. De første afsnit udsprang alene af ønsket om at fortælle lytterne nogle af de fantastiske og utrolige historier, der gemmer sig bag kongerækken. Det var også et ønske om at formidle dansk historie på en anderledes og mere relevant måde, og ’Kongerækken’ blev en kæmpe succes.

Vores podcast hed ’Kongerækken’. Man kan næsten ikke finde et mere kedeligt navn. Men det lyttede folk jo helt vildt til. Også dem der ikke havde nogen forudsætninger Hans Erik Havsteen

Nu skal journalist Anders Olling og historiker Hans Erik Havsteen så forsøge at formidle historien på en interessant og relevant måde, når de fra oktober kuraterer Politikens nye historiemagasin. Et magasin, der skal udkomme seks gange om året og hovedsageligt skrives af forskere, institutioner og historieformidlere. De sidste sider skriver de to kuratorer selv.

De er i øjeblikket i gang med at lægge sidste hånd på det første magasin i den ene ende af et storrumskontor i Politikens hus på Rådhuspladsen. De er »skidenervøse«, men glæder sig til at kunne præsentere de 100 sider, de snart har brugt et halvt år på at samle.

De håber, at Politiken Historie kan være med til at »danne« læserne, så de nemmere kan forstå den konkrete virkelighed, de lever i.

»Vi synes tit, den historiske vinkel mangler i nyhedsstoffet. At kigge bagud kan en gang imellem give nogle perspektiver på de problemer, vi oplever i dag. Derfor har næsten alt det, vi skriver, en krog til nutiden«, forklarer Anders Olling.

Ulve, selfies og Blicher

I første udgave fortæller de blandt andet ulvens brutale historie i Danmark, om selfiens oprindelse og om narcissisme – og bringer et tema om Danmarks forhold til Rusland gennem tiden.

»Når man taler om forholdet til Rusland i nyhederne, ved de færreste for eksempel, hvad den historie egentlig dækker over. Der er meget stor forskel på at kende lidt til den russiske revolution og så forstå, hvorfor man taler om en ny kold krig. Den vinkel kan dette magasin dække«, siger Hans Erik Havsteen.

»Ja, og når man netop taler om en ny kold krig i dag, er det også værd at overveje, hvilken del af den kolde krig man taler om. For den havde mange faser, hvor der var stor krise og opblødning og krise igen«, fortsætter Anders Olling.

Det skal også fascinere, overraske og få læserne til at ryste lidt på hovedet ad, hvordan folk opførte sig i gamle dage Anders Olling

Det betyder noget, at folk har en baggrundsviden, siger de begge. Så drager man ikke fejlslutninger. Magasinet skal derfor ideelt set »skabe kontekst«, som Anders Olling siger.

»Det skal også fascinere, overraske og få læserne til at ryste lidt på hovedet ad, hvordan folk opførte sig i gamle dage«, siger han.

Men bliver det ikke svært at formidle den humor, I også er kendt for med ’Kongerækken’, på skrift? Bliver det ikke kedeligt?

»Vores podcast hed ’Kongerækken’. Man kan næsten ikke finde et mere kedeligt navn. Men det lyttede folk jo helt vildt til. Også dem der ikke havde nogen forudsætninger«, siger Hans Erik Havsteen.

Men ’Kongerækken’ var også et stramt og let tilgængeligt format sammenlignet med 100 sider med hardcore historieformidling?

»Det er klart, at dette er en anden udfordring for dem, der gerne vil have den dannelse, vi tilbyder. Det handlede ’Kongerækken’ i øvrigt også om. Dannelse. Men her får de mere gods med«, svarer Anders Olling.