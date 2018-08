Den her historie tror du sikkert ikke på ... ... for den er skrevet af en journalist. Men hvis nu du havde hørt den fra en i hvid kittel, ville den måske virke mere troværdig. For vi stoler ikke meget på journalister, men er til gengæld sikre på, at jordemødre, sygeplejersker og læger fortæller sandheden. Den årlige troværdighedsanalyse er kommet.

Man kan sige, at livet begynder godt for de fleste mennesker i Danmark. Hvis man ser bort fra forældrene, er det første menneske, de fleste nye borgere møder, nemlig en jordemoder.

Og dem - og deres kitlede kolleger sygeplejersker og læger - har vi stor respekt for. Det viser den årlige analyse af forskellige faggruppers troværdighed fra Radius.

Ligesom de foregående 10 år er det velfærdsstatens ansigter, vi regner med, politifolk, bibliotekarer og skolelærere gør det også godt.

Dem tror vi på 2.040 danskere i alderen 18 til 75 år er på seks parametre blevet bedt om at vurdere de 26 faggruppers troværdighed på en skala fra et til fem: 1: Jordemødre - 4,15. 2: Sygeplejersker - 4,01. 3: Læger - 3,95. 4: Politibetjente - 3,81. 5: Bibliotekarer - 3,78. 6: Ingeniører - 3,75. 7: Fysioterapeuter - 3,71. 8: Præster - 3,66. 9: Tandlæger - 3,57. 10: Psykologer - 3,54. 11: Soldater - 3,53. 12: Skolelærere - 3,49. 13: Hjemmehjælpere - 3,48. 14: Pædagoger - 3,44. 15: Revisorer - 3,42. 16: Buschauffører - 3,28. 17: Landmænd - 3,27. 18: Advokater - 3,26. 19: Socialrådgivere - 3,15. 20: Håndværkere - 3,13. 21: Embedsmænd - 2,97. 22: Bankrådgivere - 2,88. 23: Ejendomsmæglere- 2,56. 24: Journalister - 2,50. 25: Bilforhandlere - 2,38. 26: Politikere - 2,10. Kilde: Radius Vis mere

»Der er en generel stor tillid til offentlige erhverv, som løser de nære velfærdsopgaver. Den tillid er ikke blevet mindre over de seneste ti år, hvor vi har gennemført troværdighedsanalysen«, siger Nicolaj Taudorf Andersen, seniorpartner og bestyrelsesformand hos Radius.

Politikere skraber igen bunden

Han bemærker, at de offentligt ansatte har bevaret deres høje troværdighed, selv om den øgede digitalisering skubber sig ind mellem borgeren og systemet. Og selv om vi stiller større krav til service og kvalitet, når vi møder den offentlige sektor.

Til gengæld scorer politikerne, som styrer den offentlige sektor, stadig ikke højt, når man måler troværdighed. DE skraber bunden med en score på 2,10, rundt regnet halvt så troværdige som jordemødrenes 4,15.

»Personsager er med til at kompromittere tilliden, og dem har vi set mange af. Men særligt evnen til at få sin politik igennem, og holde hvad man lover, fylder noget«, siger Nicolaj Taudorf Andersen fra Radius.

Og hvad så med journalister, tænker du måske, når nu du har valgt at bruge nogle af dine dyrebare sekunder på at læse det her?

Det går lidt frem for medierne

Den dårlige nyhed for medierne, at journalister stadig ligger og roder i bunden af troværdighedsanalysen. Lige over bilforhandlere, men lavere end ejendomsmæglere og bankrådgivere. (Måske skal der bare ikke være penge mellem folk).

Den positive historie, når det gælder journalister, er så, at det går bedre end før. I pressemeddelelsen fra Radius står der om journalister, at der er er sket en »signifikant positiv udvikling i danskernes opfattelse af deres troværdighed for første gang i 10 år«. I tal er journalister gået fra 2,43 i troværdighedskarakter i 2017 til 2,50 i 2018.

»Begivenheder som det amerikanske præsidentvalg og begrebet ’fake news’ har været med til at skyde diskussioner om tilliden til journalisterne som demokratiets vagthund i gang. De diskussioner har medierne taget alvorligt, og det er min oplevelse, at journalisterne er lykkedes godt med at foretage en synlig selvransagelse«, siger Nicolaj Taudorf Andersen.

Mens den kritiske læser tygger på den, kan man glæde sig over, at vores liv med det offentlige Danmark ender hæderligt. I hvert fald, hvis man lader sig begrave af en præst, for de ligger også højt i Radius' analyse - dem tror vi også på. Og det er jo meget godt i den branche.